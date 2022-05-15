Министерство здравоохранения Украины напомнило родителям о базовых правилах, которые помогут сделать новое пространство для ребенка безопасным и уберечь малышей от бытового травмирования.

— Миллионы украинских детей сейчас находятся не дома, а в неизвестной для них среде обитания. Главное правило – держать входные двери и окна закрытыми, а ребенка – всегда в поле зрения, — подчеркивается в сообщении пресс-службы Минздрава.