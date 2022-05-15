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Опасные предметы, мебель и электроприборы: как сделать окружающее пространство безопасным для ребенка

15 мая 2022, 12:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
дети
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины напомнило родителям о базовых правилах, которые помогут сделать новое пространство для ребенка безопасным и уберечь малышей от бытового травмирования.

— Миллионы украинских детей сейчас находятся не дома, а в неизвестной для них среде обитания. Главное правило – держать входные двери и окна закрытыми, а ребенка – всегда в поле зрения, — подчеркивается в сообщении пресс-службы Минздрава.

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Как создать безопасное пространство для ребенка

Приборы. Следует закрыть доступ к:

  • розеткам;
  • проводам;
  • электрическим приборам;
  • газовым приборам;
  • предметам, которые работают от батареек.

В доме:

  • зафиксируйте двери, установите стопоры;
  • сделайте ступни недоступными для детей;
  • на стеклянные двери и зеркала наклейте защитную пленку;
  • уберите веревки длиннее 18 см, обрежьте шнуры на шторах или завяжите их;
  • ставьте горячее там, куда ребенок не сможет дотянуться.

Мебель:

  • тяжелую мебель закрепите, шухляды заблокируйте;
  • установите мягкие накладки на острые углы мебели;
  • берегите малыша от травмирования при падении, не оставляйте его одного на высокой мебели даже на секунду.

Опасные предметы. Храните вне доступа ребенка:

  • стеклянную/тяжелую посуду, вилки, ножи, бутылки;
  • лекарства, химические вещества, косметику, сигареты, окурки, алкоголь, топливо и техническую воду;
  • предметы с маленькими деталями, которыми ребенок может подавиться или засунуть в нос.

Источник
Минздрав
Теги
Батьки, Безпека, МОЗ Украины, Небезпека, Советы
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