Министерство здравоохранения Украины напомнило родителям о базовых правилах, которые помогут сделать новое пространство для ребенка безопасным и уберечь малышей от бытового травмирования.
— Миллионы украинских детей сейчас находятся не дома, а в неизвестной для них среде обитания. Главное правило – держать входные двери и окна закрытыми, а ребенка – всегда в поле зрения, — подчеркивается в сообщении пресс-службы Минздрава.
Читайте также:Спасать детские сердца: благотворители из США подарили медикам Львова портативный газовый анализатор
Как создать безопасное пространство для ребенка
Приборы. Следует закрыть доступ к:
- розеткам;
- проводам;
- электрическим приборам;
- газовым приборам;
- предметам, которые работают от батареек.
В доме:
- зафиксируйте двери, установите стопоры;
- сделайте ступни недоступными для детей;
- на стеклянные двери и зеркала наклейте защитную пленку;
- уберите веревки длиннее 18 см, обрежьте шнуры на шторах или завяжите их;
- ставьте горячее там, куда ребенок не сможет дотянуться.
Мебель:
- тяжелую мебель закрепите, шухляды заблокируйте;
- установите мягкие накладки на острые углы мебели;
- берегите малыша от травмирования при падении, не оставляйте его одного на высокой мебели даже на секунду.
Опасные предметы. Храните вне доступа ребенка:
- стеклянную/тяжелую посуду, вилки, ножи, бутылки;
- лекарства, химические вещества, косметику, сигареты, окурки, алкоголь, топливо и техническую воду;
- предметы с маленькими деталями, которыми ребенок может подавиться или засунуть в нос.