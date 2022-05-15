Міністерство охорони здоров’я України нагадало батькам про базові правила, які допоможуть зробити новий простір для дитини безпечним і вберегти малюків від побутового травмування.

– Мільйони українських дітей зараз перебувають не вдома, а в невідомому для них середовищі. Головне правило – тримати вхідні двері і вікна закритими, а дитину – завжди в полі зору, – підкреслюється в повідомленні прес-служби МОЗ.

Як створити безпечний простір для дитини

Прилади. Слід закрити доступ до:

розеток;

дротів;

електричних приладів;

газових приладів;

предметів, які працюють від батарейок.

В будинку:

зафіксуйте двері, встановіть стопори;

зробіть сходи недоступними для дітей;

на скляні двері і дзеркала наклейте захисну плівку;

приберіть мотузки довше 18 см, обріжте шнури на шторах або зав’яжіть їх;

ставте гаряче там, куди дитина не зможе дотягнутися.

Меблі:

важкі меблі закріпіть, шухляди заблокуйте;

встановіть м’які накладки на гострі кути меблів;

бережіть малюка від травмування при падінні, не залишайте його одного на високих меблів навіть на секунду.

Небезпечні предмети. Зберігайте поза доступом дитини: