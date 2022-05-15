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Небезпечні предмети, меблі та електроприлади: як зробити навколишній простір безпечним для дитини

15 Травня 2022, 12:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
дети
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України нагадало батькам про базові правила, які допоможуть зробити новий простір для дитини безпечним і вберегти малюків від побутового травмування.

– Мільйони українських дітей зараз перебувають не вдома, а в невідомому для них середовищі. Головне правило – тримати вхідні двері і вікна закритими, а дитину – завжди в полі зору, – підкреслюється в повідомленні прес-служби МОЗ.

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Як створити безпечний простір для дитини

Прилади. Слід закрити доступ до:

  • розеток;
  • дротів;
  • електричних приладів;
  • газових приладів;
  • предметів, які працюють від батарейок.

В будинку:

  • зафіксуйте двері, встановіть стопори;
  • зробіть сходи недоступними для дітей;
  • на скляні двері і дзеркала наклейте захисну плівку;
  • приберіть мотузки довше 18 см, обріжте шнури на шторах або зав’яжіть їх;
  • ставте гаряче там, куди дитина не зможе дотягнутися.

Меблі:

  • важкі меблі закріпіть, шухляди заблокуйте;
  • встановіть м’які накладки на гострі кути меблів;
  • бережіть малюка від травмування при падінні, не залишайте його одного на високих меблів навіть на секунду.

Небезпечні предмети. Зберігайте поза доступом дитини:

  • скляний/важкий посуд, вилки, ножі, пляшки;
  • ліки, хімічні речовини, косметику, сигарети, недопалки, алкоголь, паливо і технічну воду;
  • предмети з маленькими деталями, якими дитина може вдавитися або засунути в ніс.

Джерело
МОЗ
Теги
Батьки, Безпека, МОЗ України, Небезпека, Поради
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