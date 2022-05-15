Міністерство охорони здоров’я України нагадало батькам про базові правила, які допоможуть зробити новий простір для дитини безпечним і вберегти малюків від побутового травмування.
– Мільйони українських дітей зараз перебувають не вдома, а в невідомому для них середовищі. Головне правило – тримати вхідні двері і вікна закритими, а дитину – завжди в полі зору, – підкреслюється в повідомленні прес-служби МОЗ.
Як створити безпечний простір для дитини
Прилади. Слід закрити доступ до:
- розеток;
- дротів;
- електричних приладів;
- газових приладів;
- предметів, які працюють від батарейок.
В будинку:
- зафіксуйте двері, встановіть стопори;
- зробіть сходи недоступними для дітей;
- на скляні двері і дзеркала наклейте захисну плівку;
- приберіть мотузки довше 18 см, обріжте шнури на шторах або зав’яжіть їх;
- ставте гаряче там, куди дитина не зможе дотягнутися.
Меблі:
- важкі меблі закріпіть, шухляди заблокуйте;
- встановіть м’які накладки на гострі кути меблів;
- бережіть малюка від травмування при падінні, не залишайте його одного на високих меблів навіть на секунду.
Небезпечні предмети. Зберігайте поза доступом дитини:
- скляний/важкий посуд, вилки, ножі, пляшки;
- ліки, хімічні речовини, косметику, сигарети, недопалки, алкоголь, паливо і технічну воду;
- предмети з маленькими деталями, якими дитина може вдавитися або засунути в ніс.