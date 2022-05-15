Подарок в виде портативного газового анализатора iStat получила детская больница Св. Николая, которая входит в состав Первого медицинского объединения Львова, от американской благотворительной организации Gift of Life International.

Устройство позволяет всего за две минуты проанализировать газовое состояние крови, а также показатели ее свертываемости. Тем более, что для такого обследования не нужно транспортировать пациента: выполнить его можно просто в операционной или в реанимации.️

Медики Первого медицинского объединения Львова выражают искреннюю благодарность Gift of Life International, GOLD USA за подарок, а волонтерам Sophie Pompea, Rob Railman за организацию транспортировки аппарата из Соединенных Штатов.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины опубликовало отчет о полученной в течение минувшей недели гуманитарной помощи, предназначенной медицинским учреждениям страны. Это, в частности, 20 тонн лекарственных препаратов и 18 машин скорой помощи.

Источник: 1 МО Львова