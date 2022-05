Министерство здравоохранения Украины опубликовало отчет о полученной в течение минувшей недели гуманитарной помощи, предназначенной медицинским учреждениям страны.

Так от различных доноров и благотворительных организаций было получено:

18 автомобилей скорой помощи;

20 800 индивидуальных аптечек;

7800 бандажей;

12,5 тонн анальгетиков;

5,5 тонн наркотических препаратов;

89 тонн лекарств в ассортименте;

1 тонну дезинфицирующих средств;

7,5 тонн расходных материалов;

138 шт. аппаратов внешней фиксации;

13 тонн средств, применяемых для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника;

1 тонну иммуносупрессантов.

Минздрав выражает благодарность всем организациям, которые с первого дня войны оказывают Украине помощь и поддержку.

Основными поставщиками помощи стали: Direct Relief, Vodafone Ukraine, Фармак, Благотворительный фонд Kyiv School of Economics, India in Russia (Embassy of India, Ukraine), Правительство Турецкой Республики, ООО Интекс-мед, MedShare, Novartis, Национальный комитет Красный Крест Украины, Криптофонд, Правительство Великобритании, Crown Agents in Ukraine.