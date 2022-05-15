Министерство здравоохранения Украины опубликовало отчет о полученной в течение минувшей недели гуманитарной помощи, предназначенной медицинским учреждениям страны.
Так от различных доноров и благотворительных организаций было получено:
- 18 автомобилей скорой помощи;
- 20 800 индивидуальных аптечек;
- 7800 бандажей;
- 12,5 тонн анальгетиков;
- 5,5 тонн наркотических препаратов;
- 89 тонн лекарств в ассортименте;
- 1 тонну дезинфицирующих средств;
- 7,5 тонн расходных материалов;
- 138 шт. аппаратов внешней фиксации;
- 13 тонн средств, применяемых для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника;
- 1 тонну иммуносупрессантов.
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Минздрав выражает благодарность всем организациям, которые с первого дня войны оказывают Украине помощь и поддержку.
Основными поставщиками помощи стали: Direct Relief, Vodafone Ukraine, Фармак, Благотворительный фонд Kyiv School of Economics, India in Russia (Embassy of India, Ukraine), Правительство Турецкой Республики, ООО Интекс-мед, MedShare, Novartis, Национальный комитет Красный Крест Украины, Криптофонд, Правительство Великобритании, Crown Agents in Ukraine.