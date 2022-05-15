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20 тонн лекарств и 18 скорых: Минздрав отчитался о гуманитарной помощи Украине за минувшую неделю

15 мая 2022, 10:27
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гумдопомога

Министерство здравоохранения Украины опубликовало отчет о полученной в течение минувшей недели гуманитарной помощи, предназначенной медицинским учреждениям страны.

Так от различных доноров и благотворительных организаций было получено:

  • 18 автомобилей скорой помощи;
  • 20 800 индивидуальных аптечек;
  • 7800 бандажей;
  • 12,5 тонн анальгетиков;
  • 5,5 тонн наркотических препаратов;
  • 89 тонн лекарств в ассортименте;
  • 1 тонну дезинфицирующих средств;
  • 7,5 тонн расходных материалов;
  • 138 шт. аппаратов внешней фиксации;
  • 13 тонн средств, применяемых для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кишечника;
  • 1 тонну иммуносупрессантов.
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Минздрав выражает благодарность всем организациям, которые с первого дня войны оказывают Украине помощь и поддержку.

Основными поставщиками помощи стали: Direct Relief, Vodafone Ukraine, Фармак, Благотворительный фонд Kyiv School of Economics, India in Russia (Embassy of India, Ukraine), Правительство Турецкой Республики, ООО Интекс-мед, MedShare, Novartis, Национальный комитет Красный Крест Украины, Криптофонд, Правительство Великобритании, Crown Agents in Ukraine.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні, гуманітарка, Ліки, МОЗ Украины, швидка допомога
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