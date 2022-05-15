Міністерство охорони здоров’я України опублікувало звіт щодо отриманої протягом минулого тижня гуманітарної допомоги, призначеної медичним закладам країни.
Так від різних донорів та благодійних організацій було отримано:
- 18 автомобілів швидкої допомоги;
- 20 800 індивідуальних аптечок;
- 7800 бандажів;
- 12,5 тонн анальгетиків;
- 5,5 тонн наркотичних препаратів;
- 89 тонн ліків в асортименті;
- 1 тонну дезінфікуючих засобів;
- 7,5 тонн витратних матеріалів;
- 138 шт. апаратів зовнішньої фіксації;
- 13 тонн засобів, що застосовуються для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечника;
- 1 тонну імуносупресантів.
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МОЗ висловлює подяку всім організаціям, які з першого дня війни надають Україні допомогу і підтримку.
Основними постачальниками допомоги стали: Direct Relief, Vodafone Ukraine, Фармак, Благодійний фонд Kyiv School of Economics, India in Russia (Embassy of India, Ukraine), уряд Турецької Республіки, ТОВ Інтекс-мед, MedShare, Novartis, Національний комітет Червоний Хрест України, Кріптофонд, Уряд Великобританії, Crown Agents in Ukraine.