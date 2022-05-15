15 Травня 2022, 10:27 Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я

Міністерство охорони здоров’я України опублікувало звіт щодо отриманої протягом минулого тижня гуманітарної допомоги, призначеної медичним закладам країни. Так від різних донорів та благодійних організацій було отримано: 18 автомобілів швидкої допомоги;

20 800 індивідуальних аптечок;

7800 бандажів;

12,5 тонн анальгетиків;

5,5 тонн наркотичних препаратів;

89 тонн ліків в асортименті;

1 тонну дезінфікуючих засобів;

7,5 тонн витратних матеріалів;

138 шт. апаратів зовнішньої фіксації;

13 тонн засобів, що застосовуються для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечника;

1 тонну імуносупресантів. Читайте також: Пошкоджені лікарні в Україні: у МОЗ підрахували, скільки коштів потрібно на відновлення МОЗ висловлює подяку всім організаціям, які з першого дня війни надають Україні допомогу і підтримку. Основними постачальниками допомоги стали: Direct Relief, Vodafone Ukraine, Фармак, Благодійний фонд Kyiv School of Economics, India in Russia (Embassy of India, Ukraine), уряд Турецької Республіки, ТОВ Інтекс-мед, MedShare, Novartis, Національний комітет Червоний Хрест України, Кріптофонд, Уряд Великобританії, Crown Agents in Ukraine.

Джерело МОЗ

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