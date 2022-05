Міністерство охорони здоров’я України опублікувало звіт щодо отриманої протягом минулого тижня гуманітарної допомоги, призначеної медичним закладам країни.

Так від різних донорів та благодійних організацій було отримано:

18 автомобілів швидкої допомоги;

20 800 індивідуальних аптечок;

7800 бандажів;

12,5 тонн анальгетиків;

5,5 тонн наркотичних препаратів;

89 тонн ліків в асортименті;

1 тонну дезінфікуючих засобів;

7,5 тонн витратних матеріалів;

138 шт. апаратів зовнішньої фіксації;

13 тонн засобів, що застосовуються для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечника;

1 тонну імуносупресантів.

МОЗ висловлює подяку всім організаціям, які з першого дня війни надають Україні допомогу і підтримку.

Основними постачальниками допомоги стали: Direct Relief, Vodafone Ukraine, Фармак, Благодійний фонд Kyiv School of Economics, India in Russia (Embassy of India, Ukraine), уряд Турецької Республіки, ТОВ Інтекс-мед, MedShare, Novartis, Національний комітет Червоний Хрест України, Кріптофонд, Уряд Великобританії, Crown Agents in Ukraine.