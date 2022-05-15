Подарунок у вигляді портативного газового аналізатора iStat отримала дитяча лікарня Св. Миколая, яка входить до складу Першого медичного об’єднання Львова, від американської благодійної організації Gift of Life International.

Пристрій дозволяє лише за дві хвилини проаналізувати газовий стан крові, а також показники її згортання. Тим більше, що для такого обстеження не потрібно транспортувати пацієнта: виконати його можна просто в операційній або в реанімації.️

Медики першого медичного об’єднання Львова висловлюють щиру подяку Gift of Life International, GOLD USA за подарунок, а волонтерам Sophie Pompea, Rob Railman за організацію транспортування апарату зі Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України опублікувало звіт про отриману протягом минулого тижня гуманітарну допомогу, призначену медичним закладам країни. Це, зокрема, 20 тонн лікарських препаратів і 18 машин швидкої допомоги.

Джерело: 1 МО Львова