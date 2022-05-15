Міністерство охорони здоров’я України запустило реєстр, де збирає інформацію про дітей, які внаслідок військових дій отримали фізичні та/або психологічні травми або які не можуть отримати необхідну медичну допомогу.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Зібрана інформація далі передаватиметься в офіс Президента України та спеціальний фонд, які надаватимуть фінансову допомогу батькам або опікунам для лікування або реабілітації дитини.

Заповнити заявку на внесення до реєстру можна за цим посиланням.

Зазначається, що подавати такі відомості можуть батьки, родичі або знайомі постраждалих. У заявці слід надати інформацію про дитину (дітей), її стан, а також вказати контакти сім’ї або опікунів.