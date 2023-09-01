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Новый учебный год: советы родителям, как быстро адаптировать детей к школе

1 сентября 2023, 14:15
Марина Мелехова редактор
школа, діти
Источник: Pexels

Новый учебный год — это время перемен и новых возможностей для детей. Однако для некоторых школьников возвращение в школу может быть связано с определенным стрессом и тревогой. В нашем материале советы родителям по режиму дня ребенка, самооценке и безопасности.

  • Поговорите с ребенком о школе. Расскажите ему, что интересного его ждет. Речь может идти о новых предметах, занятиях, учителях и друзьях. Это поможет ребенку почувствовать себя более уверенно в учебе.
  • Следите за эмоциональным состоянием. Если ребенок испытывает тревогу или беспокойство, поощряйте его открыто делиться своими переживаниями.
  • Следите за здоровьем. Убедитесь, что ребенок вакцинирован по Календарем профилактических прививок. Обратите внимание на его сон, питание и режим дня. А также, что он принимает необходимые лекарства.
  • Организуйте рабочее место ребенка. Оно должно быть удобным и комфортным.
  • Поговорите о правилах поведения во время воздушных тревог. Это поможет детям чувствовать себя более уверенно и безопасно. Обязательно положите в рюкзак фонарик на случай, если исчезнет свет.
  • Планируйте свой день вместе с ребенком. Общайтесь, проверяйте уроки и собирайте рюкзака.
  • Будьте положительным примером. Дети учатся на примере своих родителей. Показывайте им, что вы любите учиться и стремитесь достичь определенных результатов.
  • Не сравнивайте ребенка с другими. Каждый ребенок — это уникальная личность, которая развивается собственными темпами. Сравнение с другими может привести к неприятным последствиям, прежде всего, к психологическим комплексам.
  • Уделите время для отдыха и развлечений. Чтобы снять стресс и восстановить силы, найдите занятия, которые нравятся вашему ребенку.

Важно помнить, что адаптация к новому учебному году может проходить по-разному. Если ребенок испытывает серьезные трудности, обратитесь к школьному психологу.

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Источник: Центр общественного здоровья МОЗ Украины

 

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