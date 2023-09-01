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Новий навчальний рік: поради батькам, як швидко адаптувати дітей до школи

1 Вересня 2023, 14:15
Марина Мелехова редактор
школа, діти
Джерело: Pexels

Новий навчальний рік – це час змін і нових можливостей для дітей. Однак для деяких школярів повернення до школи може бути пов’язане з певним стресом і тривогою. У нашому матеріалі поради батькам щодо режиму дня дитини, самооцінки та безпеки.

  • Поговоріть з дитиною про школу. Розкажіть їй, що цікавого на неї чекає. Мова може йти про нові предмети, заняття, вчителів і друзів. Це допоможе дитині відчути себе більш впевнено в навчанні.
  • Стежте за емоційним станом. Якщо дитина відчуває тривогу або занепокоєння, заохочуйте її відкрито ділитися своїми переживаннями.
  • Слідкуйте за здоров’ям. Переконайтеся, що дитина вакцинована за Календарем профілактичних щеплень. Зверніть увагу на її сон, харчування і режим дня. А також, що вона приймає необхідні ліки.
  • Організуйте робоче місце дитини. Воно має бути зручним і комфортним.
  • Поговоріть про правила поведінки під час повітряних тривог. Це допоможе дітям почуватися більш впевнено і безпечно.  Обов’язково покладіть у рюкзак ліхтарик на випадок, якщо зникне світло.
  • Плануйте свій день разом із дитиною. Спілкуйтеся, перевіряйте уроки та складайте рюкзак.
  • Будьте позитивним прикладом. Діти навчаються на прикладі своїх батьків. Показуйте їм, що ви любите вчитися та прагнете досягти певних результатів.
  • Не порівнюйте дитину з іншими. Кожна дитина – це унікальна особистість, яка розвивається власними темпами. Порівняння з іншими може призвести до неприємних наслідків, передусім, психологічних комплексів.
  • Приділіть час для відпочинку і розваг. Щоб зняти стрес і відновити сили,  знайдіть заняття, які подобаються вашій дитині.

Важливо пам’ятати, що адаптація до нового навчального року може проходити по-різному. Якщо дитина відчуває серйозні труднощі, зверніться до шкільного психолога.

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Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ України

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