Новий навчальний рік – це час змін і нових можливостей для дітей. Однак для деяких школярів повернення до школи може бути пов’язане з певним стресом і тривогою. У нашому матеріалі поради батькам щодо режиму дня дитини, самооцінки та безпеки.
- Поговоріть з дитиною про школу. Розкажіть їй, що цікавого на неї чекає. Мова може йти про нові предмети, заняття, вчителів і друзів. Це допоможе дитині відчути себе більш впевнено в навчанні.
- Стежте за емоційним станом. Якщо дитина відчуває тривогу або занепокоєння, заохочуйте її відкрито ділитися своїми переживаннями.
- Слідкуйте за здоров’ям. Переконайтеся, що дитина вакцинована за Календарем профілактичних щеплень. Зверніть увагу на її сон, харчування і режим дня. А також, що вона приймає необхідні ліки.
- Організуйте робоче місце дитини. Воно має бути зручним і комфортним.
- Поговоріть про правила поведінки під час повітряних тривог. Це допоможе дітям почуватися більш впевнено і безпечно. Обов’язково покладіть у рюкзак ліхтарик на випадок, якщо зникне світло.
- Плануйте свій день разом із дитиною. Спілкуйтеся, перевіряйте уроки та складайте рюкзак.
- Будьте позитивним прикладом. Діти навчаються на прикладі своїх батьків. Показуйте їм, що ви любите вчитися та прагнете досягти певних результатів.
- Не порівнюйте дитину з іншими. Кожна дитина – це унікальна особистість, яка розвивається власними темпами. Порівняння з іншими може призвести до неприємних наслідків, передусім, психологічних комплексів.
- Приділіть час для відпочинку і розваг. Щоб зняти стрес і відновити сили, знайдіть заняття, які подобаються вашій дитині.
Важливо пам’ятати, що адаптація до нового навчального року може проходити по-різному. Якщо дитина відчуває серйозні труднощі, зверніться до шкільного психолога.