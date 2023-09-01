Новий навчальний рік – це час змін і нових можливостей для дітей. Однак для деяких школярів повернення до школи може бути пов’язане з певним стресом і тривогою. У нашому матеріалі поради батькам щодо режиму дня дитини, самооцінки та безпеки.

Поговоріть з дитиною про школу. Розкажіть їй, що цікавого на неї чекає. Мова може йти про нові предмети, заняття, вчителів і друзів. Це допоможе дитині відчути себе більш впевнено в навчанні.

Розкажіть їй, що цікавого на неї чекає. Мова може йти про нові предмети, заняття, вчителів і друзів. Це допоможе дитині відчути себе більш впевнено в навчанні. Стежте за емоційним станом. Якщо дитина відчуває тривогу або занепокоєння, заохочуйте її відкрито ділитися своїми переживаннями.

Якщо дитина відчуває тривогу або занепокоєння, заохочуйте її відкрито ділитися своїми переживаннями. Слідкуйте за здоров’ям. Переконайтеся, що дитина вакцинована за Календарем профілактичних щеплень. Зверніть увагу на її сон, харчування і режим дня. А також, що вона приймає необхідні ліки.

Переконайтеся, що дитина вакцинована за Календарем профілактичних щеплень. Зверніть увагу на її сон, харчування і режим дня. А також, що вона приймає необхідні ліки. Організуйте робоче місце дитини. Воно має бути зручним і комфортним.

Воно має бути зручним і комфортним. Поговоріть про правила поведінки під час повітряних тривог. Це допоможе дітям почуватися більш впевнено і безпечно. Обов’язково покладіть у рюкзак ліхтарик на випадок, якщо зникне світло.

Це допоможе дітям почуватися більш впевнено і безпечно. Обов’язково покладіть у рюкзак ліхтарик на випадок, якщо зникне світло. Плануйте свій день разом із дитиною. Спілкуйтеся, перевіряйте уроки та складайте рюкзак.

Спілкуйтеся, перевіряйте уроки та складайте рюкзак. Б удьте позитивним прикладом. Діти навчаються на прикладі своїх батьків. Показуйте їм, що ви любите вчитися та прагнете досягти певних результатів.

Діти навчаються на прикладі своїх батьків. Показуйте їм, що ви любите вчитися та прагнете досягти певних результатів. Не порівнюйте дитину з іншими. Кожна дитина – це унікальна особистість, яка розвивається власними темпами. Порівняння з іншими може призвести до неприємних наслідків, передусім, психологічних комплексів.

Кожна дитина – це унікальна особистість, яка розвивається власними темпами. Порівняння з іншими може призвести до неприємних наслідків, передусім, психологічних комплексів. Приділіть час для відпочинку і розваг. Щоб зняти стрес і відновити сили, знайдіть заняття, які подобаються вашій дитині.

Важливо пам’ятати, що адаптація до нового навчального року може проходити по-різному. Якщо дитина відчуває серйозні труднощі, зверніться до шкільного психолога.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ України