Первая любовь — важный этап взросления каждого ребенка. У кого-то она бывает счастливой, у других — не очень.

Психолог, сексолог реалити Эксы (Новый канал) Наталья Ежова рекомендует родителям обязательно говорить о первых отношениях со своими детьми, чтобы помочь им проанализировать ситуацию и сделать правильный выбор.

— Объясните, что в отношениях следует ориентироваться на свои чувства и эмоции. Подростки должны понимать, что первая настоящая любовь — это когда с партнером лучше, чем было до него, – говорит Наталья Ежова.

В то же время ребенка нужно учить, что эмоции другого человека тоже очень важны.

— Нужно чувствовать партнера, прислушиваться к нему и не игнорировать его состояние, — добавляет она.

По ее словам, следует подчеркивать, что подросток в любви и отношениях может говорить “нет”.

— Он должен быть уверен в себе, не бояться потерять партнера и не идти на уступки за счет утраты собственного комфорта. Ведь отношения должны приносить только радость и счастье, — объясняет специалист.

По словам психолога, крайне важно с ребенком говорить о сексе.

— Это поможет подростку ориентироваться на свои чувства, а не слушать сверстников. Ведь очень часто они идут на свой первый сексуальный контакт, потому что их шантажируют, — уточняет психолог.

Ребенок должен понимать, что это его личное дело, и он сам должен решать, когда и как решаться на важный шаг в жизни.