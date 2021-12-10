Перше кохання – важливий етап дорослішання кожної дитини. У когось воно буває щасливим, в інших – не дуже.

Психолог, сексолог реаліті Екси (Новий канал) Наталія Єжова рекомендує батьком обов’язково говорити про перші стосунки зі своїми дітьми, щоб допомогти їм проаналізувати ситуацію та зробити правильний вибір.

– Поясніть, що у стосунках варто орієнтуватися на свої почуття та емоції. Підлітки мають розуміти, що перше справжнє кохання – це коли з партнером краще, ніж було до нього, – говорить Наталія Єжова.

Водночас дитину треба вчити, що емоції іншої людини також дуже важливі.

– Потрібно відчувати партнера, прислухатися до нього та не ігнорувати його стан, – додає вона.

За її словами, варто наголошувати, що підліток у коханні та стосунках може казати “ні”.

– Він має бути впевнений у собі, не боятися втратити партнера і не йти на поступки за рахунок втрати власного комфорту. Адже стосунки мають приносити лише радість та щастя, – пояснює фахівець.

За словами психолога, вкрай важливо з дитиною говорити про секс.

– Це допоможе підлітку орієнтуватися на свої почуття, а не слухати однолітків. Адже дуже часто вони йдуть на свій перший сексуальний контакт, бо їх шантажують, – уточнює психолог.

Дитина має розуміти, що це її особиста справа, і вона сама має вирішувати, коли та як зважуватися на важливий крок у житті.