Что такое первичный иммунодефицит у детей, каковы его симптомы и чем опасно такое состояние, на странице в Facebook Западноукраинского специализированного детского медицинского центра рассказала врач-иммунолог с 30-летним стажем Лариса Костюченко.

— Частая заболеваемость в возрасте от 2 до 5 лет является нормальной – так дети знакомятся с инфекциями. Однако есть разница между тем, что ребенок часто болеет, и тем, что ребенок болеет долго и тяжело, — объясняет медик.

По ее словам, если у ребенка обычный насморк осложняется пневмонией, если в течение года наблюдается повторная пневмония, если дети страдают частыми воспалениями ушей и лечение требует длительного применение антибиотиков, можно заподозрить первичный иммунодефицит.

Первичные иммунодефициты (ПИД) – это комплекс генетических сбоев иммунитета, вследствие которых нарушается нормальный иммунный ответ на инфекции, увеличивается риск онкологических, аутоиммунных болезней, аллергии.

Лишь 10% больных украинцев знают о своем генетическом заболевании – первичном иммунодефиците. Остальные 90%е длительное время лечат симптомы, вызванные недугом, и являются постоянными пациентами эндокринологов, пульмонологов, аллергологов и других профильных специалистов.

Между тем, по словам врача-иммунолога, дети с ПИД часто отстают в физическом развитии из-за истощения организма вследствие длительных болезней и сложной медикаментозной терапии.

Обычный анализ крови при ПИД не всегда выявит болезнь. Если в крови есть низкие лейкоциты, лимфоциты, нейтрофилы, то такого пациента нужно направить на консультацию к гематологу или иммунологу.

Даже если подозрение на иммунодефицит будет опровергнуто, врач-иммунолог может предоставить рекомендации, как уменьшить частоту инфекций у ребенка, в том числе путем дополнительной вакцинации от сезонного гриппа, ротавируса, пневмококков и тому подобное.

Для подтверждения ПИД необходимы специальные сложные иммунологические исследования, в ряде случаев — дальнейшее генетическое подтверждение диагноза.

Заместительная терапия жизненно необходима пациентам с дефицитами антителообразования и многих вариантах комбинированных ПИД. Проводится пожизненно со времени установления диагноза.

Больные с тяжелым формами ПИД нуждаются в трансплантации стволовых клеток костного мозга.

Клиника детской онкологии и трансплантации костного мозга была открыта за девять дней до начала войны. К сожалению, в условиях российской агрессии она пока приостановила свою работу. Поэтому нескольких пациентов с ПИД, нуждавшихся в трансплантации, пришлось направить за границу.

Сейчас во Львовской области наблюдаются около 120 детей с ПИД, 20 из них нуждаются в ежемесячной заместительной терапии иммуноглобулинами, еще часть ожидает трансплантации костного мозга.

Источник: Западноукраинский специализированный детский медицинский центр