Що таке первинний імунодефіцит у дітей, які його симптоми і чим небезпечний такий стан, на сторінці в Facebook Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру розповіла лікар-імунолог з 30-річним стажем Лариса Костюченко.

– Часта захворюваність у віці від 2 до 5 років є нормальною – так діти знайомляться з інфекціями. Однак є різниця між тим, що дитина часто хворіє, і тим, що дитина хворіє довго і важко, – пояснює медик.

За її словами, якщо у дитини звичайний нежить ускладнюється пневмонією, якщо протягом року спостерігається повторна пневмонія, якщо діти страждають на часті запалення вух і лікування вимагає тривалого застосування антибіотиків, можна запідозрити первинний імунодефіцит.

Первинні імунодефіцити (ПІД) – це комплекс генетичних збоїв імунітету, внаслідок яких порушується нормальна імунна відповідь на інфекції, збільшується ризик онкологічних, аутоімунних хвороб, алергії.

Лише 10% хворих українців знають про своє генетичне захворювання – первинний імунодефіцит. Решта 90% тривалий час лікують симптоми, викликані недугою, і є постійними пацієнтами ендокринологів, пульмонологів, алергологів та інших профільних фахівців.

Тим часом, за словами лікаря-імунолога, діти з ПІД часто відстають у фізичному розвитку через виснаження організму внаслідок тривалих хвороб і складної медикаментозної терапії.

Звичайний аналіз крові при ПІД не завжди виявить хворобу. Якщо в крові є низькі лейкоцити, лімфоцити, нейтрофіли, то такого пацієнта потрібно направити на консультацію до гематолога або імунолога.

Навіть якщо підозра на імунодефіцит буде спростована, лікар-імунолог може надати рекомендації щодо зменшення частоти інфекцій у дитини, в тому числі шляхом додаткової вакцинації від сезонного грипу, ротавірусу, пневмококів тощо.

Для підтвердження ПІД необхідні спеціальні складні імунологічні дослідження, в низці випадків – подальше генетичне підтвердження діагнозу.

Замісна терапія життєво необхідна пацієнтам з дефіцитами антитілоутворення і багатьох варіантах комбінованих ПІД. Проводиться довічно з часу встановлення діагнозу.

Хворі з важким формами ПІД потребують трансплантації стовбурових клітин кісткового мозку.

Клініка дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку була відкрита за дев’ять днів до початку війни. На жаль, в умовах російської агресії вона поки призупинила свою роботу. Тому кількох пацієнтів з ПІД, які потребували трансплантації, довелося направити за кордон.

Зараз у Львівській області спостерігаються близько 120 дітей з ПІД, 20 з них потребують щомісячної замісної терапії імуноглобулінами, ще частина очікує на трансплантацію кісткового мозку.

Джерело: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр