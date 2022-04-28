Під час війни в Україні через напругу та тривогу у дітей можуть бути проблеми зі сном.
Психолог Світлана Ройз розповіла, як впоратися з цією проблемою.
Рекомендації:
- пам’ятати про екологію сну – намагатися не дивитися мультфільми в ліжку, не грати в комп’ютерні ігри, натомість треба створювати “сонні ритуали” (вмивання, переодягання, зарядка);
- повторювати послідовність дій у разі сигналу тривоги – це дає відчуття контролю;
- створити безпечне місце з подушок та пледів;
- спробувати подолати страх темноти – зіграти і тіньовий театр з ліхтариками;
- працювати зі страхом невідомого – можна розповісти історію про магічний купол, який захищає;
- робити дитині масажі, цілувати, обіймати її;
- треба давати дитині улюблену іграшку, з якою вона почуватиметься у безпеці.
Важливо розмовляти з дитиною, розповідати їй історії та проговорювати всі страхи та переживання.
Загалом батьки мають спочатку дбати про своє психологічне та ментальне здоров’я. Лише тоді вони зможуть підтримати дитину.