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Дитина не може заснути – що робити батькам

28 Квітня 2022, 15:58
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
дитина сон
Джерело: Pixabay

Під час війни в Україні через напругу та тривогу у дітей можуть бути проблеми зі сном.

Психолог Світлана Ройз розповіла, як впоратися з цією проблемою.

Рекомендації:

  • пам’ятати про екологію сну – намагатися не дивитися мультфільми в ліжку, не грати в комп’ютерні ігри, натомість треба створювати “сонні ритуали” (вмивання, переодягання, зарядка);
  • повторювати послідовність дій у разі сигналу тривоги – це дає відчуття контролю;
  • створити безпечне місце з подушок та пледів;
  • спробувати подолати страх темноти – зіграти і тіньовий театр з ліхтариками;
  • працювати зі страхом невідомого – можна розповісти історію про магічний купол, який захищає;
  • робити дитині масажі, цілувати, обіймати її;
  • треба давати дитині улюблену іграшку, з якою вона почуватиметься у безпеці.
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Важливо розмовляти з дитиною, розповідати їй історії та проговорювати всі страхи та переживання.

Загалом батьки мають спочатку дбати про своє психологічне та ментальне здоров’я. Лише тоді вони зможуть підтримати дитину.

Теги
безсоння, Війна в Україні, Поради, Поради психолога
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