Під час війни в Україні через напругу та тривогу у дітей можуть бути проблеми зі сном.

Психолог Світлана Ройз розповіла, як впоратися з цією проблемою.

Рекомендації:

пам’ятати про екологію сну – намагатися не дивитися мультфільми в ліжку, не грати в комп’ютерні ігри, натомість треба створювати “сонні ритуали” (вмивання, переодягання, зарядка);

– намагатися не дивитися мультфільми в ліжку, не грати в комп’ютерні ігри, натомість треба створювати “сонні ритуали” (вмивання, переодягання, зарядка); повторювати послідовність дій у разі сигналу тривоги – це дає відчуття контролю;

у разі сигналу тривоги – це дає відчуття контролю; створити безпечне місце з подушок та пледів;

з подушок та пледів; спробувати подолати страх темноти – зіграти і тіньовий театр з ліхтариками;

– зіграти і тіньовий театр з ліхтариками; працювати зі страхом невідомого – можна розповісти історію про магічний купол, який захищає;

– можна розповісти історію про магічний купол, який захищає; робити дитині масажі, цілувати, обіймати її;

її; треба давати дитині улюблену іграшку, з якою вона почуватиметься у безпеці.

Читайте також: Як діти різного віку реагують на стрес та як їм допомогти

Важливо розмовляти з дитиною, розповідати їй історії та проговорювати всі страхи та переживання.

Загалом батьки мають спочатку дбати про своє психологічне та ментальне здоров’я. Лише тоді вони зможуть підтримати дитину.