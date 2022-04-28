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Ребенок не может уснуть — что делать родителям

28 апреля 2022, 15:58
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
дитина сон
Источник: Pixabay

Во время войны в Украине из-за напряжения и тревоги у детей могут возникнуть проблемы со сном.

Психолог Светлана Ройз рассказала, как справиться с этой проблемой.

Рекомендации:

  • помнить об экологии сна – стараться не смотреть мультфильмы в кровати, не играть в компьютерные игры, вместо этого нужно создавать “сонные ритуалы” (умывание, переодевание, зарядка);
  • повторять последовательность действий во время сигнала тревоги — это дает ощущение контроля;
  • создать безопасное место из подушек и пледов;
  • попытаться преодолеть страх темноты – сыграть и теневой театр с фонариками;
  • работать со страхом неизвестного – можно рассказать историю о магическом куполе, который защищает;
  • делать ребенку массажи, целовать, обнимать его;
  • нужно давать ребенку любимую игрушку, с которой он будет чувствовать себя в безопасности.
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Важно разговаривать с ребенком, рассказывать ему истории и проговаривать все страхи и переживания.

В целом родители должны сначала заботиться о своем психологическом и ментальном здоровье. Только тогда они могут поддержать ребенка.

Теги
безсоння, Війна в Україні, Советы, Советы психолога
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