Во время войны в Украине из-за напряжения и тревоги у детей могут возникнуть проблемы со сном.

Психолог Светлана Ройз рассказала, как справиться с этой проблемой.

Рекомендации:

помнить об экологии сна – стараться не смотреть мультфильмы в кровати, не играть в компьютерные игры, вместо этого нужно создавать “сонные ритуалы” (умывание, переодевание, зарядка);

– стараться не смотреть мультфильмы в кровати, не играть в компьютерные игры, вместо этого нужно создавать “сонные ритуалы” (умывание, переодевание, зарядка); повторять последовательность действий во время сигнала тревоги — это дает ощущение контроля;

во время сигнала тревоги — это дает ощущение контроля; создать безопасное место из подушек и пледов;

из подушек и пледов; попытаться преодолеть страх темноты – сыграть и теневой театр с фонариками;

– сыграть и теневой театр с фонариками; работать со страхом неизвестного – можно рассказать историю о магическом куполе, который защищает;

– можно рассказать историю о магическом куполе, который защищает; делать ребенку массажи, целовать, обнимать его;

его; нужно давать ребенку любимую игрушку, с которой он будет чувствовать себя в безопасности.

Читайте также: Как дети разного возраста реагируют на стресс и как им помочь

Важно разговаривать с ребенком, рассказывать ему истории и проговаривать все страхи и переживания.

В целом родители должны сначала заботиться о своем психологическом и ментальном здоровье. Только тогда они могут поддержать ребенка.