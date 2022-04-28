Во время войны в Украине из-за напряжения и тревоги у детей могут возникнуть проблемы со сном.
Психолог Светлана Ройз рассказала, как справиться с этой проблемой.
Рекомендации:
- помнить об экологии сна – стараться не смотреть мультфильмы в кровати, не играть в компьютерные игры, вместо этого нужно создавать “сонные ритуалы” (умывание, переодевание, зарядка);
- повторять последовательность действий во время сигнала тревоги — это дает ощущение контроля;
- создать безопасное место из подушек и пледов;
- попытаться преодолеть страх темноты – сыграть и теневой театр с фонариками;
- работать со страхом неизвестного – можно рассказать историю о магическом куполе, который защищает;
- делать ребенку массажи, целовать, обнимать его;
- нужно давать ребенку любимую игрушку, с которой он будет чувствовать себя в безопасности.
Важно разговаривать с ребенком, рассказывать ему истории и проговаривать все страхи и переживания.
В целом родители должны сначала заботиться о своем психологическом и ментальном здоровье. Только тогда они могут поддержать ребенка.