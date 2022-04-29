Спасатели ГСЧС Украины и их четвероногий помощник по кличке Патрон навестили пациентов Охматдета, чтобы напомнить малышам правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, что Патрон служит в ГСЧС Украины и ежедневно помогает своему хозяину-спасателю в борьбе со взрывоопасными последствиями военных действий. За время войны Патрон стал настоящим талисманом черниговских пиротехников.

Четвероногий друг посетил маленьких пациентов Охматдета, чтобы рассказать об актуальных угрозах для безопасности детей и как необходимо действовать в чрезвычайных ситуациях. Команда спасателей ГСЧС провела мастер-класс и подготовила подарки для детей.

Великие герои необязательно велики, а вот взрывоопасные предметы обязательно опасны, говорят пиротехники.

Спасатели рассказали, что когда война завершится и каждый ребенок сможет наконец свободно гулять по любимым улицам, он должен знать, что враг оставил после себя немало коварных “подарков”.

Поэтому специалисты ГСЧС не устают повторять: если вы увидели боеприпас, остатки снарядов или ракет, растяжки или же вообще подозрительные предметы, которые находятся там, где не должны быть, звоните 101 или 102.

Будьте бдительны и берегите себя!

Источник: Охматдет