Украинские защитники продолжают освобождать населенные пункты от оккупантов, однако это не означает, что эти места полностью безопасны для взрослых и детей. В них могут находиться мины, гранаты, другие боеприпасы, которые угрожают жизни мирного населения.

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как взрослым нужно разговаривать с детьми, чтобы те не приближались к таким предметам.

— Когда война, то дети должны слушаться взрослых. Если мама сказала “Стой”, то нужно стоять. Если мама сказала “Не трогать”, то нужно не трогать. А не вступать с родителями в дискуссии. Нежную педагогику, когда вы часами объясняете ребенку, что можно, а что нельзя делать, нужно оставить на мирное время, — говорит Евгений Комаровский.

По его словам, дети должны понимать, что на любые подозрительные предметы на улице, в парке, на площадке можно только смотреть. И ни в коем случае их нельзя трогать руками.

При этом важно не только не приближаться, но и предупредить взрослых.

— Нужно запомнить это место, обратить на него внимание, позвать взрослых, — добавляет он.

При этом опасный предмет может обнаружить компания детей, в такой ситуации один остается и предупреждает об опасности других людей, остальные – зовут взрослых. Однако ребенок должен отойти от этого места, а еще лучше спрятаться — за каким-либо укрытием: за зданием, за деревом.

Общие рекомендации:

Родители по три раза в день должны предупреждать детей, что никуда без разрешения взрослых ходить нельзя. Они должны постоянно напоминать, что во время прогулки ничего руками трогать нельзя. Местные власти или волонтеры должны отметить места, куда нельзя ходить, в каждом населенном пункте.

Источник: Доктор Комаровский

Фото: Доктор Комаровский