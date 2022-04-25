Украинские защитники продолжают освобождать населенные пункты от оккупантов, однако это не означает, что эти места полностью безопасны для взрослых и детей. В них могут находиться мины, гранаты, другие боеприпасы, которые угрожают жизни мирного населения.
Доктор Евгений Комаровский рассказал, как взрослым нужно разговаривать с детьми, чтобы те не приближались к таким предметам.
— Когда война, то дети должны слушаться взрослых. Если мама сказала “Стой”, то нужно стоять. Если мама сказала “Не трогать”, то нужно не трогать. А не вступать с родителями в дискуссии. Нежную педагогику, когда вы часами объясняете ребенку, что можно, а что нельзя делать, нужно оставить на мирное время, — говорит Евгений Комаровский.
По его словам, дети должны понимать, что на любые подозрительные предметы на улице, в парке, на площадке можно только смотреть. И ни в коем случае их нельзя трогать руками.
При этом важно не только не приближаться, но и предупредить взрослых.
— Нужно запомнить это место, обратить на него внимание, позвать взрослых, — добавляет он.
При этом опасный предмет может обнаружить компания детей, в такой ситуации один остается и предупреждает об опасности других людей, остальные – зовут взрослых. Однако ребенок должен отойти от этого места, а еще лучше спрятаться — за каким-либо укрытием: за зданием, за деревом.
Общие рекомендации:
- Родители по три раза в день должны предупреждать детей, что никуда без разрешения взрослых ходить нельзя.
- Они должны постоянно напоминать, что во время прогулки ничего руками трогать нельзя.
- Местные власти или волонтеры должны отметить места, куда нельзя ходить, в каждом населенном пункте.
Источник: Доктор Комаровский
Фото: Доктор Комаровский