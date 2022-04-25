Українські захисники продовжують звільнювати населені пункти від окупантів, однак це не означає, що ці місця є повністю безпечними для дорослих та дітей. В них можуть бути міни, гранати, інші боєприпаси, які загрожують життю мирного населення.

Лікар Євген Комаровський розповів, як дорослим треба розмовляти з дітьми, щоб ті не наближалися до таких предметів.

– Коли війна, то діти мають слухатися дорослих. Якщо мама сказала “Стій”, то треба стояти. Якщо мама сказала “Не чіпати”, то треба не чіпати. А не вступати з батьками у дискусії. Ніжну педагогіку, коли ви годинами пояснюєте дитині, що можна, а що не можна робити, треба залишити на мирний час, – каже Євген Комаровський.

За його словами, діти мають розуміти, що на будь-які підозрілі предмети на вулиці, у парку, на майданчику можна лише дивитися. І в жодному разі їх не можна чіпати руками.

Водночас важливо не лише не наближатися, а й попередити дорослих.

– Потрібно запам’ятати це місце, звернути на нього увагу, покликати дорослих, – додає він.

Водночас небезпечний предмет може виявити компанія дітей, у такій ситуації один залишається і попереджає про небезпеку інших людей, решта – кличе дорослих. Однак дитина повинна відійти від цього місця, а ще краще сховатися – за якимось укриттям: за будинком, за деревом.

Загальні рекомендації:

Батьки тричі на день мають попереджати дітей, що нікуди без дозволу дорослих ходити не можна. Вони мають постійно нагадувати, що під час прогулянки нічого руками чіпати не можна. Місцева влада чи волонтери повинні позначити місця, куди не можна ходити, у кожному населеному пункті.

Джерело: Лікар Комаровский

Фото: Лікар Комаровский