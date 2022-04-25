Українські захисники продовжують звільнювати населені пункти від окупантів, однак це не означає, що ці місця є повністю безпечними для дорослих та дітей. В них можуть бути міни, гранати, інші боєприпаси, які загрожують життю мирного населення.
Лікар Євген Комаровський розповів, як дорослим треба розмовляти з дітьми, щоб ті не наближалися до таких предметів.
– Коли війна, то діти мають слухатися дорослих. Якщо мама сказала “Стій”, то треба стояти. Якщо мама сказала “Не чіпати”, то треба не чіпати. А не вступати з батьками у дискусії. Ніжну педагогіку, коли ви годинами пояснюєте дитині, що можна, а що не можна робити, треба залишити на мирний час, – каже Євген Комаровський.
За його словами, діти мають розуміти, що на будь-які підозрілі предмети на вулиці, у парку, на майданчику можна лише дивитися. І в жодному разі їх не можна чіпати руками.
Водночас важливо не лише не наближатися, а й попередити дорослих.
– Потрібно запам’ятати це місце, звернути на нього увагу, покликати дорослих, – додає він.
Водночас небезпечний предмет може виявити компанія дітей, у такій ситуації один залишається і попереджає про небезпеку інших людей, решта – кличе дорослих. Однак дитина повинна відійти від цього місця, а ще краще сховатися – за якимось укриттям: за будинком, за деревом.
Загальні рекомендації:
- Батьки тричі на день мають попереджати дітей, що нікуди без дозволу дорослих ходити не можна.
- Вони мають постійно нагадувати, що під час прогулянки нічого руками чіпати не можна.
- Місцева влада чи волонтери повинні позначити місця, куди не можна ходити, у кожному населеному пункті.
Джерело: Лікар Комаровский
Фото: Лікар Комаровский