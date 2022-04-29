Рятувальники ДСНС України та їхній чотириногий помічник на прізвисько Патрон відвідали пацієнтів Охматдиту, щоб нагадати малюкам правила поведінки в надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, що Патрон служить в ДСНС України і щодня допомагає своєму господареві-рятувальнику в боротьбі з вибухонебезпечними наслідками військових дій. За час війни Патрон став справжнім талісманом чернігівських піротехніків.

Чотириногий друг відвідав маленьких пацієнтів Охматдиту, щоб розповісти про актуальні загрози для безпеки дітей і як необхідно діяти в надзвичайних ситуаціях. Команда рятувальників ДСНС провела майстер-клас та підготувала подарунки для дітей.

Великі герої необов’язково великі, а ось вибухонебезпечні предмети обов’язково небезпечні, кажуть піротехніки.

Рятувальники розповіли, що коли війна завершиться і кожна дитина зможе нарешті вільно гуляти рідними вулицями, вона повинна знати, що ворог залишив після себе чимало підступних “подарунків”.

Тому фахівці ДСНС не втомлюються повторювати: якщо ви побачили боєприпас, залишки снарядів або ракет, розтяжки або ж взагалі підозрілі предмети, які перебувають там, де не повинні бути, телефонуйте 101 або 102.

Будьте пильні і бережіть себе!

Джерело: Охматдит