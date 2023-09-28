Специалисты Американской кардиологической ассоциации утверждают, что гипертония может диагностироваться не только у пожилых людей, но и у подростков, детей и даже младенцев.

Поэтому, чтобы предотвратить осложнения из-за нелеченого заболевания, рекомендуется всем детям ежегодно проверять кровяное давление.

Гипертония у детей обычно бывает вторичной, то есть вызванной другим заболеванием. Вылечится основное заболевание — и давление обычно возвращается к норме.

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Вторичная гипертония может быть вызвана:

гипертиреозом;

расстройством надпочечников;

проблемами со сном, особенно апноэ во сне;

стенозом почечной артерии.

Некоторые препараты, назначенные ребенку, также могут повышать кровяное давление, но, опять же, все придет в норму, как только прекратится прием лекарств.

Первичную, или эссенциальную, гипертонию у ребенка диагностируют тогда, когда не установлено никаких болезненных состояний, которые бы могли к ней привести.

Первичную гипертонию могут спровоцировать:

избыточный вес ребенка (индекс массы тела >25);

семейная предрасположенность;

высокий уровень холестерина и триглицеридов в крови;

повышенный уровень сахара в крови натощак.

Стоит учитывать, что только одного измерения артериального давления недостаточно для постановки ребенку диагноза — гипертония.

Высокие показатели артериального давления должны фиксироваться по крайней мере во время трех визитов к врачу, только тогда можно говорить о гипертонии.

Чаще всего для нормализации давления врачи для начала предлагают родителям изменить образ жизни ребенка, сделать обязательными регулярные физические упражнения, придерживаться так называемой сердечной диеты и поддерживать здоровый вес.

Если гипертония остается и сохраняется до зрелого возраста, у человека формируется повышенный риск заболеваний почек, инсульта, сердечного приступа и сердечной недостаточности.

Источник: Mayo Clinic