Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Дети

Повышенное давление у детей: почему это случается и как помочь, объясняет врач

28 сентября 2023, 11:45
Валентина Андрейко журналіст
лікар і дівчинка
Источник: Unsplash

Специалисты Американской кардиологической ассоциации утверждают, что гипертония может диагностироваться не только у пожилых людей, но и у подростков, детей и даже младенцев.

Поэтому, чтобы предотвратить осложнения из-за нелеченого заболевания, рекомендуется всем детям ежегодно проверять кровяное давление.

Гипертония у детей обычно бывает вторичной, то есть вызванной другим заболеванием. Вылечится основное заболевание — и давление обычно возвращается к норме.

Сейчас смотрят

Вторичная гипертония может быть вызвана:

  • гипертиреозом;
  • расстройством надпочечников;
  • проблемами со сном, особенно апноэ во сне;
  • стенозом почечной артерии.

Некоторые препараты, назначенные ребенку, также могут повышать кровяное давление, но, опять же, все придет в норму, как только прекратится прием лекарств.

Первичную, или эссенциальную, гипертонию у ребенка диагностируют тогда, когда не установлено никаких болезненных состояний, которые бы могли к ней привести.

Первичную гипертонию могут спровоцировать:

  • избыточный вес ребенка (индекс массы тела >25);
  • семейная предрасположенность;
  • высокий уровень холестерина и триглицеридов в крови;
  • повышенный уровень сахара в крови натощак.

Стоит учитывать, что только одного измерения артериального давления недостаточно для постановки ребенку диагноза — гипертония.

Высокие показатели артериального давления должны фиксироваться по крайней мере во время трех визитов к врачу, только тогда можно говорить о гипертонии.

Чаще всего для нормализации давления врачи для начала предлагают родителям изменить образ жизни ребенка, сделать обязательными регулярные физические упражнения, придерживаться так называемой сердечной диеты и поддерживать здоровый вес.

Если гипертония остается и сохраняется до зрелого возраста, у человека формируется повышенный риск заболеваний почек, инсульта, сердечного приступа и сердечной недостаточности.

Читайте также:
дитина тре очіПочему дети трут глаза: врач назвал возможные причины и дал родителям шесть простых советов

Источник: Mayo Clinic

Теги
лікування малюки поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь