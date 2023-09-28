Фахівці Американської кардіологічної асоціації стверджують, що гіпертонія може діагностуватися не лише у літніх людей, а й у підлітків, дітей і навіть немовлят.

Тому, щоб запобігти ускладненням через неліковане захворювання, рекомендується всім дітям щорічно перевіряти кров’яний тиск.

Гіпертонія у дітей зазвичай буває вторинною, тобто спричиненою іншим захворюванням. Вилікується основне захворювання – і тиск зазвичай повертається до норми.

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Вторинна гіпертонія може бути спричинена:

гіпертиреозом;

розладом надниркових залоз;

проблемами зі сном, особливо апное уві сні;

стенозом ниркової артерії.

Деякі препарати, призначені дитині, також можуть підвищувати кров’яний тиск, але, знову ж таки, все прийде в норму, як тільки припиниться прийом ліків.

Первинну, або есенціальну, гіпертонію у дитини діагностують тоді, коли не встановлено жодних хворобливих станів, які б могли до неї призвести.

Первинну гіпертонію можуть спровокувати:

надмірна вага дитини (індекс маси тіла >25);

сімейна схильність;

високий рівень холестерину та тригліцеридів у крові;

підвищений рівень цукру в крові натщесерце.

Варто враховувати, що лише одного вимірювання артеріального тиску недостатньо для постановки дитині діагнозу – гіпертонія.

Високі показники артеріального тиску повинні фіксуватися принаймні під час трьох візитів до лікаря, лише тоді можна говорити про гіпертонію.

Найчастіше для нормалізації тиску лікарі для початку пропонують батькам змінити спосіб життя дитини, зробити обов’язковими регулярні фізичні вправи, дотримуватися, так званої, серцевої дієти, і підтримувати здорову вагу.

Якщо гіпертонія залишається і зберігається до зрілого віку, у людини формується підвищений ризик захворювань нирок, інсульту, серцевого нападу і серцевої недостатності.

Джерело: Mayo Clinic