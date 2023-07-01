Багато хто з дорослих людей хоч раз та відчував вранці неначе пісок потрапив в очі. І ніяк його звідти не вдавалося видалити. Протягом дня стан погіршувався. Це один із симптомів синдрому сухого ока.

У дітей теж буває такий синдром. Частіше, ніж це може здаватися.

Існують різні причини сухості очей. Найчастіше цей стан може викликати занадто сухе повітря, дим або забруднення навколишнього середовища. В інших випадках у подразненні очей винна алергія або контактні лінзи.

Синдром сухого ока може ускладнити виконання дітьми звичайних повсякденних дій, таких як читання, використання комп’ютера та ігри.

Іноді печіння і свербіж очей, а також постійне моргання заважають зосередитися на уроці.

Сухість очей у вашої дитини може бути викликана цілою низкою причин.

– Звісно, теба звернутися до офтальмологом, щоб усунути проблему. Але й домашні процедури часто допомагають, – говорить доктор Камран Акіл.

Маленькі діти не можуть правильно пояснити свою проблему із зором. Більшу частину часу вони просто тертимуть очі.

Доктор Акіл вважає, що батьки повинні бути спостережливими, щоб помітити негаразди з очима у малюків.

Ось деякі поширені симптоми синдрому сухого ока у дітей:

часте моргання;

почервоніння навколо очей;

дитина постійно тре очі;

відхиляється від джерел світла;

жаліється на печіння в очах і навколо них;

бувають моменти затуманеного погляду.

Як лікувати сухість очей у дитини в домашніх умовах

Офтальмолог може порекомендувати штучні сльози, щоб зменшити симптоми, пов’язані з сухістю очей, але ви також повинні використовувати і домашні засоби для полегшення синдрому сухого ока.

Доктор Акіл пропонує дотримуватися шістьох простих порад.

Уникайте куріння, коли поряд знаходиться дитина. Переконайтеся, що ваша дитина носить сонцезахисні окуляри, які закривають обличчя з боків. Виходячи на прогулянку, не забудьте кепку, панамку або парасольку. Вони можуть захистити очі від сонця, вітру, пилу і бруду. Помістіть зволожувач повітря біля ліжка вашої дитини або поруч із нею. Завжди дотримуйтесь інструкцій з очищення цього пристрою. Не використовуйте вентилятори і кондиціонери, поки ваша дитина спить. Будьте обережні з ліками. Переконайтеся, що ваша дитина приймає прописані ліки точно так, як зазначено у рецепті. Зателефонуйте офтальмологу, якщо вважаєте, що проблеми з очима можуть бути по’язані з ліками. Щоранку прикладайте до повік дитини теплу вологу тканину приблизно на 5 хвилин. Потім злегка помасажуйте повіки. Це допомагає збільшити природну вологість очей.

За словами лікаря, сухість очей, зазвичай, не спричиняє тривалих проблем із зором.

Джерело: Healthshots