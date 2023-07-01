Многие из взрослых людей хоть раз да и чувствовали утром, как будто песок попал в глаза. И никак его оттуда не удавалось удалить. В течение дня состояние ухудшалось. Это один из симптомов синдрома сухого глаза.

У детей тоже бывает такой синдром. Чаще, чем это может казаться.

Существуют разные причины сухости глаз. Чаще всего это состояние может вызвать слишком сухой воздух, дым или загрязнение окружающей среды. В других случаях в раздражении глаз виновата аллергия или контактные линзы.

Синдром сухого глаза может затруднить выполнение детьми обычных повседневных действий, таких как чтение, использование компьютера и игры.

Иногда жжение и зуд глаз, а также постоянное моргание мешают сосредоточиться на уроке.

Сухость глаз у вашего ребенка может быть вызвана целым рядом причин.

— Конечно, нужно обратиться к офтальмологу, чтобы найти способы решить проблему. Но и домашние процедуры часто помогают, — говорит доктор Камран Акил.

Маленькие дети не могут правильно объяснить, что у них не так со зрением. Большую часть времени они просто будут тереть глаза.

Доктор Акил считает, что родители должны быть наблюдательными, чтобы заметить проблемы с глазами у малышей.

Вот некоторые распространенные симптомы синдрома сухого глаза у детей:

частое моргание;

покраснение вокруг глаз;

ребенок постоянно трет глаза;

отклоняется от источников света;

жалуется на жжение в глазах и вокруг них;

бывают моменты затуманенного взгляда.

Как лечить сухость глаз у ребенка в домашних условиях

Офтальмолог может порекомендовать искусственные слезы, чтобы уменьшить симптомы, связанные с сухостью глаз, но вы должны использовать и домашние средства для облегчения синдрома сухого глаза.

Доктор Акил предлагает следовать шести простым советам.

Избегайте курения, когда рядом находится ребенок. Убедитесь, что ваш ребенок носит солнцезащитные очки, которые закрывают лицо по бокам. Выходя на прогулку, не забудьте кепку, панамку или зонтик. Они могут защитить глаза от солнца, ветра, пыли и грязи. Поместите увлажнитель воздуха возле кровати вашего ребенка или рядом с ним. Всегда следуйте инструкциям по очистке этого устройства. Не используйте вентиляторы и кондиционеры, пока ваш ребенок спит. Будьте осторожны с лекарствами. Убедитесь, что ваш ребенок принимает прописанные лекарства точно так, как указано в рецепте. Позвоните офтальмологу, если считаете, что проблемы с глазами могут быть связаны с лекарствами. Каждое утро прикладывайте к векам ребенка теплую влажную ткань примерно на 5 минут. Затем слегка помассируйте веки. Это помогает увеличить естественную влажность глаз.

По словам врача, сухость глаз обычно не вызывает длительных проблем со зрением.

Источник: Healthshots