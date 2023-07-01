Многие из взрослых людей хоть раз да и чувствовали утром, как будто песок попал в глаза. И никак его оттуда не удавалось удалить. В течение дня состояние ухудшалось. Это один из симптомов синдрома сухого глаза.
У детей тоже бывает такой синдром. Чаще, чем это может казаться.
Существуют разные причины сухости глаз. Чаще всего это состояние может вызвать слишком сухой воздух, дым или загрязнение окружающей среды. В других случаях в раздражении глаз виновата аллергия или контактные линзы.
Синдром сухого глаза может затруднить выполнение детьми обычных повседневных действий, таких как чтение, использование компьютера и игры.
Иногда жжение и зуд глаз, а также постоянное моргание мешают сосредоточиться на уроке.
Сухость глаз у вашего ребенка может быть вызвана целым рядом причин.
— Конечно, нужно обратиться к офтальмологу, чтобы найти способы решить проблему. Но и домашние процедуры часто помогают, — говорит доктор Камран Акил.
Маленькие дети не могут правильно объяснить, что у них не так со зрением. Большую часть времени они просто будут тереть глаза.
Доктор Акил считает, что родители должны быть наблюдательными, чтобы заметить проблемы с глазами у малышей.
Вот некоторые распространенные симптомы синдрома сухого глаза у детей:
- частое моргание;
- покраснение вокруг глаз;
- ребенок постоянно трет глаза;
- отклоняется от источников света;
- жалуется на жжение в глазах и вокруг них;
- бывают моменты затуманенного взгляда.
Как лечить сухость глаз у ребенка в домашних условиях
Офтальмолог может порекомендовать искусственные слезы, чтобы уменьшить симптомы, связанные с сухостью глаз, но вы должны использовать и домашние средства для облегчения синдрома сухого глаза.
Доктор Акил предлагает следовать шести простым советам.
- Избегайте курения, когда рядом находится ребенок.
- Убедитесь, что ваш ребенок носит солнцезащитные очки, которые закрывают лицо по бокам. Выходя на прогулку, не забудьте кепку, панамку или зонтик. Они могут защитить глаза от солнца, ветра, пыли и грязи.
- Поместите увлажнитель воздуха возле кровати вашего ребенка или рядом с ним. Всегда следуйте инструкциям по очистке этого устройства.
- Не используйте вентиляторы и кондиционеры, пока ваш ребенок спит.
- Будьте осторожны с лекарствами. Убедитесь, что ваш ребенок принимает прописанные лекарства точно так, как указано в рецепте. Позвоните офтальмологу, если считаете, что проблемы с глазами могут быть связаны с лекарствами.
- Каждое утро прикладывайте к векам ребенка теплую влажную ткань примерно на 5 минут. Затем слегка помассируйте веки. Это помогает увеличить естественную влажность глаз.
По словам врача, сухость глаз обычно не вызывает длительных проблем со зрением.
Источник: Healthshots