Врач-офтальмолог Сьюзан Сарангапани в комментарии популярному британскому онлайн-изданию отметила, что длительное пребывание на солнце несет плохие новости не только нашей коже, но и нашим глазам.

— Хотя солнцезащитный крем является обязательным в это время, мы должны людей уделять такое же внимание своим глазам, — призвала специалист.

По словам офтальмолога, воздействие ультрафиолета может вызвать катаракту, потерю зрения и даже слепоту с течением времени. А также может подвергнуть вас риску развития рака хрупкой кожи вокруг глаз.

К счастью, здесь могут помочь солнцезащитные очки, чтобы обеспечить необходимую защиту для глаз.

В летние месяцы очки являются неотъемлемой частью экипировки для активного отдыха, и их следует носить, когда вы проводите время на улице, особенно когда ярко светит солнце.

При покупке солнцезащитных очков врач рекомендует обратить внимание, насколько они обеспечивают защиту от вредных лучей UV-A и UV-B.

Важно, чтобы линзы были достаточно большими, чтобы покрыть чувствительную кожу вокруг глаз — область, где трудно наносить солнцезащитный крем без попадания крема в глаза.

Кроме того, убедитесь, что вы держите солнцезащитные очки в футляре или мягком мешочке, когда вы их не носите, так как со временем они могут поцарапаться.

Закругленные очки могут подойти людям, которые увлекаются такими видами спорта, как теннис, езда на велосипеде и бег, а поляризованные линзы помогут не слепить глаза во время плавания.

Еще один ключевой момент — не смотреть прямо на солнце, так как это может вызвать проблемы, начиная от солнечного ожога роговицы и заканчивая необратимым повреждением сетчатки.

Источник: Express