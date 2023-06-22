Лікарка-офтальмолог Сьюзан Сарангапані в коментарі популярному британському онлайн-виданню зазначила, що тривале перебування на сонці несе погані новини не лише нашій шкірі, а й нашим очам.

– Хоча сонцезахисний крем є обов’язковим у цей час, ми повинні приділяти таку саму увагу і своїм очам, – закликала фахівчиня.

За словами офтальмолога, вплив ультрафіолету може спричинити катаракту, втрату зору та навіть сліпоту з плином часу. А також може наразити вас на ризик розвитку раку тендітної шкіри навколо очей.

На щастя, тут можуть допомогти сонцезахисні окуляри, щоб забезпечити необхідний захист для очей.

У літні місяці окуляри є невід’ємною частиною екіпіровки для активного відпочинку, і їх слід носити, коли ви проводите час на вулиці, особливо коли яскраво світить сонце.

Під час купівлі сонцезахисних окулярів лікар рекомендує звернути увагу, наскільки вони забезпечують захист від шкідливих променів UV-A і UV-B.

Важливо, щоб лінзи були досить великими, щоб покрити чутливу шкіру навколо очей – ділянку, де важко наносити сонцезахисний крем без потрапляння крему в очі.

Крім того, переконайтеся, що ви тримаєте сонцезахисні окуляри у футлярі або м’якому мішечку, коли ви їх не носите, оскільки з часом вони можуть подряпатися.

Закруглені окуляри можуть підійти людям, які захоплюються такими видами спорту, як теніс, їзда на велосипеді та біг, а поляризовані лінзи допоможуть не сліпити очі під час плавання.

Ще один ключовий момент – не дивитися прямо на сонце, оскільки це може спричинити проблеми, починаючи від сонячного опіку рогівки і закінчуючи незворотнім пошкодженням сітківки.

Джерело: Express