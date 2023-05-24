Во львовском Охматдете увеличение количества маленьких пациентов с тяжелыми осложнениями после перенесенного Covid-19 заставило заведующего хирургическим отделением Олега Ленива и детского хирурга Романа Ковальского написать статью в научно-медицинском издании.

За последние несколько месяцев медики Охматдета впервые диагностировали очень редкое для детей осложнение Covid-19 — лимфоторакс. Это когда лимфатическая жидкость собирается в грудной клетке, вытекая из поврежденных лимфатических сосудов.

Лимфоторакс встречается у 1 ребенка на 15 тысяч малышей.

— Мы еще не имели таких осложнений. Поступают детки, у которых до этого не было ни операций, ни других вмешательств, которые могли бы спровоцировать такое состояние, — рассказал заведующий хирургическим отделением Олег Ленив.

По словам хирурга, у маленьких детей до 1 года диагностируются тромбы после перенесенного Covid-19. У 6-месячных малышей фиксируются тромбозы центральных магистральных кровеносных сосудов. Это не может не тревожить врачей.

— Чтобы у 8-летнего мальчика был такой тяжелый миокардит, что пришлось ставить временный кардиостимулятор, — это необычные вещи, — добавил директор Львовской областной клинической больницы Дмитрий Квит.

Медики уверены, что никто еще до конца не знает, какие будут последствия ковидной пандемии для людей, которые переболели коронавирусной болезнью.

Источник и фото: Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит