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Пневмоторакс, тромбоз, міокардит: у Львові збільшується кількість дітей із Covid-наслідками

24 Травня 2023, 12:49
Валентина Андрейко журналістка
лікарі Львів

У львівському Охматдиті збільшення кількості маленьких пацієнтів із важкими ускладненнями після перенесеного Covid-19 змусило завідувача хірургічного відділення Олега Леніва та дитячого хірурга Романа Ковальського написати статтю у науково-медичному виданні.

За останні декілька місяців медики Охматдиту вперше діагностували дуже рідкісне для дітей ускладнення Covid-19 – лімфоторакс. Це коли лімфатична рідини збирається у грудній клітці, витікаючи з пошкоджених лімфатичних судин.

Зауважте, лімфоторакс зустрічається у 1 дитини на 15 тисяч малюків.

– Ми ще ніколи не мали таких ускладнень. Привозять діток, у яких до того не було ні операцій, ні інших втручань, які б могли спровокувати такий стан, – розповів завідувач хірургічного відділення Олег Ленів.

За словами хірурга, у маленьких дітей до 1 року діагностуються тромби після перенесеного Covid-19.  У 6-місячних дітей фіксуються тромбози центральних магістральних кровоносних судин. Це не може не тривожити лікарів.

– Щоб у 8-річного хлопчика був такий важкий міокардит, що довелося ставити тимчасовий кардіостимулятор, – це незвичні речі, – додав директор Львівської обласної клінічної лікарні Дмитро Квіт.

Медики впевнені, що ніхто ще до кінця не знає, які будуть наслідки ковідної пандемії для людей, які перехворіли на коронавірусну хворобу.

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Джерело і фото: Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит

Теги
Коронавірус Covid-19 Львів Охматдит
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