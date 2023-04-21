Завдяки прийнятому наприкінці минулого року Закону про договори керованого доступу, Медичні закупівлі України отримали можливість закупити за зниженою ціною дороговартісний інноваційний препарат для лікування хворих на СМА дітей.

Більше того, перші пацієнти – діти з Хмельницької та Чернівецької областей з діагнозом СМА першого типу, вже лікуються цим препаратом.

Спінальна м’язова атрофія – рідкісне захворювання, яке виявляють сьогодні завдяки впровадженню в Україні розширеного неонатального скринінгу – комплексного обстеження новонароджених. Без нього важко виявити спадкові (генетичні) і вроджені хвороби.

Уже з минулорічної осені новонароджених малюків безкоштовно перевіряють на 21 рідкісне захворювання. Симптоми таких хвороб можуть проявитися не одразу і рання діагностика дозволяє вчасно розпочати лікування, і, отже, досягти позитивних результатів.

У сучасних високотехнологічних лабораторіях регіональних центрів неонатального скринінгу, оснащених найсучаснішим обладнанням та лабораторними інформаційними системами, було проведено понад 51 тисячу досліджень. З них понад 28 тисяч у Львові та близько 23 тисяч у Києві.

Було виявлено 73 підтверджені позитивні результати.

Джерело: МОЗ