Благодаря принятому в конце прошлого года Закону о договорах управляемого доступа, Медичні закупівлі України получили возможность закупить по сниженной цене дорогостоящий инновационный препарат для лечения больных СМА детей.

Более того, первые пациенты — дети из Хмельницкой и Черновицкой областей с диагнозом СМА первого типа, уже лечатся этим препаратом.

Спинальная мышечная атрофия — редкое заболевание, которое выявляют сегодня благодаря внедрению в Украине расширенного неонатального скрининга — комплексного обследования новорожденных. Без него трудно выявить наследственные (генетические) и врожденные болезни.

Уже с прошлой осени новорожденных малышей бесплатно проверяют на 21 редкое заболевание. Симптомы таких болезней могут проявиться не сразу и ранняя диагностика позволяет вовремя начать лечение, и, следовательно, достичь положительных результатов.

В современных высокотехнологичных лабораториях региональных центров неонатального скрининга, оснащенных самым современным оборудованием и лабораторными информационными системами, было проведено более 51 тысячи исследований. Из них 28 тысяч во Львове и около 23 тысяч в Киеве.

Было выявлено 73 подтвержденные положительные результата.

Источник: МОЗ