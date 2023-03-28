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Якщо ваш лікар відсутній: у МОЗ пояснили, як у цьому випадку отримати Доступні ліки

28 Березня 2023, 08:47
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України пояснили, як отримати рецепт на Доступні ліки, якщо ваш лікар в силу якихось причин відсутній. Наприклад, він захворів.

– Якщо вам потрібні препарати за програмою Доступні ліки, а ваш лікар відсутній, отримати рецепт без зайвих зволікань можна у лікаря, якого медзаклад призначає на заміну, – йдеться в повідомленні.

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Про таку заміну зазвичай інформують:

Зараз дивляться
  • оголошенням безпосередньо в самій медустанові;
  • на вебсайті медустанови;
  • на сторінці в соціальній мережі;
  • по телефону пацієнтам, які були записані до цього лікаря.

Якщо лікар відсутній через інші, непередбачувані обставини, то медзаклад повідомляє про це в перший же день.

Новий лікар може виписати необхідний рецепт на основі даних в електронній системі охорони здоров’я.

У МОЗ нагадали, що наразі програма реімбурсації (відшкодування) Доступні ліки охоплює 72 препарати інсуліну, 9 комбінованих лікарських засобів та ще 405 інших препаратів.

Незважаючи на важке економічне становище в країні, програма не була скорочена. Навпаки, в 2022 році вона була розширена двома новими напрямками: додалися ліки проти хвороби Паркінсона і хронічного обструктивного захворювання легень.

Крім них, в програму входять препарати для лікування цукрового і нецукрового діабету, серцево-судинних захворювань, психічних розладів і епілепсії, профілактики інфарктів та інсультів.

Цього року триватиме розширення програми. Так, в неї вже включені імуносупресивні препарати для людей, яким проведена трансплантація. Також в Доступні ліки увійдуть тест-смужки для людей з інсулінозалежним діабетом і знеболювальні препарати для паліативних хворих.

Джерело
МОЗ
Теги
Доступні ліки МОЗ України Поради
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