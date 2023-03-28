Специалисты Министерства здравоохранения Украины объяснили, как получить рецепт на Доступні ліки, если ваш врач в силу каких-то причин отсутствует. Например, он заболел.

— Если вам нужны препараты по программе Доступні ліки, а ваш врач отсутствует, получить рецепт без лишних затяжек можно у врача, которого медучреждение назначает на замену, — говорится в сообщении.

О такой замене обычно информируют:

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объявлением непосредственно в самом медучреждении;

на вебсайте медучреждения;

на странице в социальной сети;

по телефону пациентам, которые были записаны к этому врачу.

Если врач отсутствует из-за других, непредсказуемых обстоятельств, то медучреждение сообщает об этом в первый же день.

Новый врач может выписать необходимый рецепт на основе данных в электронной системе здравоохранения.

В Минздраве напомнили, что в настоящее время программа реимбурсации (возмещения) Доступні ліки охватывает 72 препарата инсулина, 9 комбинированных лекарственных средств и еще 405 других препаратов.

Несмотря на тяжелое экономическое положение в стране, программа не была сокращена. Напротив, в 2022 году она была расширена двумя новыми направлениями: добавилось лекарство против болезни Паркинсона и хронического обструктивного заболевания легких.

Кроме них, в программу входят препараты для лечения сахарного и несахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств и эпилепсии, профилактики инфарктов и инсультов.

В этом году будет продолжаться расширение программы. Так, в нее уже включены иммуносупрессивные препараты для людей, которым проведена трансплантация. Также в Доступні ліки войдут тест-полоски для людей с инсулинозависимым диабетом и обезболивающие препараты для паллиативных больных.