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С апреля е-рецепт на все рецептурные лекарства: что нужно знать

18 марта 2023, 14:23
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
таблетки
Источник: Depositphotos

Список рецептурных медицинских препаратов, которые с апреля 2023 года будут отпускаться по е-рецепту, может включать:

  • антибиотики,
  • противосудорожные средства,
  • гормональные препараты,
  • лекарства для лечения артериального давления,
  • лекарства от сердечных заболеваний.

Прием этих препаратов должен сопровождаться внимательным наблюдением медицинского работника. Ведь прием такого лекарства предполагает повышенный риск возникновения серьезных побочных эффектов и может нести риск злоупотребления.

Назначение рецептурных лекарств – клинический процесс, основанный на многих медицинских факторах:

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  • текущий диагноз,
  • наличие сопутствующих заболеваний,
  • возраст и пол пациента,
  • наличие аллергии или другой реакции на лекарственные средства,
  • образ жизни пациента и т.д.

Это сложный процесс, требующий детальной профессиональной оценки состояния здоровья.

Нерациональное и бесконтрольное употребление антибактериальных препаратов приводит к тому, что антибиотики и другие противомикробные препараты становятся все менее эффективными, а инфекциям становится все труднее противодействовать.

В прошлом году электронный рецепт был введен на антибиотики и наркотические средства.

С апреля Минздрав расширяет использование е-рецепта на все рецептурные препараты. Понятно, что в условиях войны не все регионы могут регулярно вносить данные в электронную систему здравоохранения. Поэтому с апреля начнет действовать переходный период, когда параллельно можно использовать либо электронный, либо бумажный рецепт.

Чтобы получить е-рецепт, необходимо обязательно обратиться к врачу. Пациент получает номер электронного рецепта и уникальный код подтверждения, который он должен сообщить фармацевту в аптеке для получения лекарства.

Выписать е-рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники или врач-ФЛП. Для этого учреждению не требуется договор с НСЗУ. Такой рецепт можно получить независимо от наличия декларации с семейным врачом, но пациент должен быть обязательно зарегистрирован в ЕСОЗ.

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Согласно действующим требованиям законодательства, все аптеки и медицинские учреждения, как и врачи-ФЛП, должны до апреля 2023 зарегистрироваться и начать работать в электронной системе здравоохранения.

Источник: Михаил Радуцкий

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