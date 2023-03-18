Список рецептурных медицинских препаратов, которые с апреля 2023 года будут отпускаться по е-рецепту, может включать:

антибиотики,

противосудорожные средства,

гормональные препараты,

лекарства для лечения артериального давления,

лекарства от сердечных заболеваний.

Прием этих препаратов должен сопровождаться внимательным наблюдением медицинского работника. Ведь прием такого лекарства предполагает повышенный риск возникновения серьезных побочных эффектов и может нести риск злоупотребления.

Назначение рецептурных лекарств – клинический процесс, основанный на многих медицинских факторах:

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текущий диагноз,

наличие сопутствующих заболеваний,

возраст и пол пациента,

наличие аллергии или другой реакции на лекарственные средства,

образ жизни пациента и т.д.

Это сложный процесс, требующий детальной профессиональной оценки состояния здоровья.

Нерациональное и бесконтрольное употребление антибактериальных препаратов приводит к тому, что антибиотики и другие противомикробные препараты становятся все менее эффективными, а инфекциям становится все труднее противодействовать.

В прошлом году электронный рецепт был введен на антибиотики и наркотические средства.

С апреля Минздрав расширяет использование е-рецепта на все рецептурные препараты. Понятно, что в условиях войны не все регионы могут регулярно вносить данные в электронную систему здравоохранения. Поэтому с апреля начнет действовать переходный период, когда параллельно можно использовать либо электронный, либо бумажный рецепт.

Чтобы получить е-рецепт, необходимо обязательно обратиться к врачу. Пациент получает номер электронного рецепта и уникальный код подтверждения, который он должен сообщить фармацевту в аптеке для получения лекарства.

Выписать е-рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники или врач-ФЛП. Для этого учреждению не требуется договор с НСЗУ. Такой рецепт можно получить независимо от наличия декларации с семейным врачом, но пациент должен быть обязательно зарегистрирован в ЕСОЗ.

Согласно действующим требованиям законодательства, все аптеки и медицинские учреждения, как и врачи-ФЛП, должны до апреля 2023 зарегистрироваться и начать работать в электронной системе здравоохранения.

Источник: Михаил Радуцкий