Список рецептурных медицинских препаратов, которые с апреля 2023 года будут отпускаться по е-рецепту, может включать:
- антибиотики,
- противосудорожные средства,
- гормональные препараты,
- лекарства для лечения артериального давления,
- лекарства от сердечных заболеваний.
Прием этих препаратов должен сопровождаться внимательным наблюдением медицинского работника. Ведь прием такого лекарства предполагает повышенный риск возникновения серьезных побочных эффектов и может нести риск злоупотребления.
Назначение рецептурных лекарств – клинический процесс, основанный на многих медицинских факторах:
- текущий диагноз,
- наличие сопутствующих заболеваний,
- возраст и пол пациента,
- наличие аллергии или другой реакции на лекарственные средства,
- образ жизни пациента и т.д.
Это сложный процесс, требующий детальной профессиональной оценки состояния здоровья.
Нерациональное и бесконтрольное употребление антибактериальных препаратов приводит к тому, что антибиотики и другие противомикробные препараты становятся все менее эффективными, а инфекциям становится все труднее противодействовать.
В прошлом году электронный рецепт был введен на антибиотики и наркотические средства.
С апреля Минздрав расширяет использование е-рецепта на все рецептурные препараты. Понятно, что в условиях войны не все регионы могут регулярно вносить данные в электронную систему здравоохранения. Поэтому с апреля начнет действовать переходный период, когда параллельно можно использовать либо электронный, либо бумажный рецепт.
Чтобы получить е-рецепт, необходимо обязательно обратиться к врачу. Пациент получает номер электронного рецепта и уникальный код подтверждения, который он должен сообщить фармацевту в аптеке для получения лекарства.
Выписать е-рецепт сможет врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники или врач-ФЛП. Для этого учреждению не требуется договор с НСЗУ. Такой рецепт можно получить независимо от наличия декларации с семейным врачом, но пациент должен быть обязательно зарегистрирован в ЕСОЗ.
Согласно действующим требованиям законодательства, все аптеки и медицинские учреждения, как и врачи-ФЛП, должны до апреля 2023 зарегистрироваться и начать работать в электронной системе здравоохранения.
Источник: Михаил Радуцкий