Перелік рецептурних медичних препаратів, які з квітня 2023 року будуть відпускатися за е-рецептом, може включати:

антибіотики,

протисудомні засоби,

гормональні препарати,

ліки для лікування артеріального тиску,

серцевих захворювань.

Прийом цих препаратів повинен супроводжуватися пильним наглядом медичного працівника. Адже прийом таких ліків передбачає підвищений ризик виникнення серйозних побічних ефектів та може нести ризик зловживання.

Призначення рецептурних ліків – клінічний процес, який базується на багатьох медичних факторах:

Зараз дивляться

поточний діагноз,

наявність супутніх захворювань,

вік та стать пацієнта,

наявність алергії чи іншої реакції на лікарські засоби,

спосіб життя пацієнта тощо.

Це складний процес, який потребує детальної професійної оцінки стану здоров’я. Нераціональне та безконтрольне вживання антибактеріальних препаратів уже призводить до того, що антибіотики та інші протимікробні препарати стають все менш ефективними, а інфекціям стає все важче протидіяти.

Минулого року електронний рецепт був введений на антибіотики та наркотичні засоби.

З квітня МОЗ розширює використання е-рецепта на всі рецептурні препарати. Зрозуміло, що в умовах війни не всі регіони можуть регулярно вносити дані до електронної системи охорони здоров’я. Тому з квітня почне діяти перехідний період, коли паралельно можна використовувати або електронний, або паперовий рецепт.

Щоб отримати е-рецепт, необхідно обов’язково звернутися до лікаря. Пацієнт отримує номер електронного рецепта та унікальний код підтвердження, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання ліків.

Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки або ж лікар-ФОП. Для цього закладу не потрібно мати договір із НСЗУ. Такий рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, але пацієнт має бути обов’язково зареєстрований в ЕСОЗ.

Згідно з чинними вимогами законодавства, всі аптеки та медичні заклади, як і лікарі-ФОП, мають до квітня 2023 року зареєструватися та почати працювати в електронній системі охорони здоров’я.

Джерело: Михайло Радуцький