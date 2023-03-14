Фахівці Міністерства охорони здоров’я України дали роз’яснення з приводу гарантії з боку держави щодо надання безкоштовної реабілітації. Про це повідомила пресслужба відомства.

Перше, що потрібно знати, це те, що послуги з безкоштовної реабілітації надаються тільки в тих лікувальних установах, які мають контракт з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Йдеться про те, щоб людина могла отримати таку допомогу відразу після захворювання (наприклад, інсульт) або травмування (травми спинного мозку, травми головного мозку, опіки, ампутації і травми кінцівок).

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Щоб реабілітаційна допомога стала доступнішою, наприкінці 2022 року Програму медичних гарантій було розширено двома новими пакетами: про стаціонарну та амбулаторну реабілітаційну допомогу дітям та дорослим.

На 2023 рік НСЗУ законтрактувала за цими двома пакетами 396 закладів охорони здоров’я. Перелік медичних установ доступний за за посиланням.

Важливо! Якщо в якості послуг з реабілітації вам пропонують крапельниці та уколи, електрофорез або інші апаратні фізіопроцедури, масаж, грязі або мінеральну воду для внутрішнього або зовнішнього застосування, можете відразу звертатися на гарячу лінію НСЗУ, оскільки ці методи не є доказовими методами реабілітації і НСЗУ за це не платить.