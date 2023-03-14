Специалисты Министерства здравоохранения Украины дали разъяснение по поводу гарантии со стороны государства о предоставлении бесплатной реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Первое, что нужно знать, это то, что услуги по бесплатной реабилитации предоставляются только в тех лечебных учреждениях, которые имеют контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Речь идет о том, чтобы человек мог получить такую помощь сразу после заболевания (например, инсульт) или травмирования (травмы спинного мозга, травмы головного мозга, ожоги, ампутации и травмы конечностей).

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Чтобы реабилитационная помощь стала доступнее, в конце 2022 года Программа медицинских гарантий была расширена двумя новыми пакетами: о стационарной и амбулаторной реабилитационной помощи детям и взрослым.

На 2023 год НСЗУ законтрактовала по этим двум пакетам 396 учреждений здравоохранения. Перечень медицинских учреждений доступен по ссылке.

Важно! Если в качестве услуг по реабилитации вам предлагают капельницы и уколы, электрофорез или другие аппаратные физиопроцедуры, массаж, грязи или минеральную воду для внутреннего или наружного применения, можете сразу обращаться на горячую линию НСЗУ, поскольку эти методы не являются доказательными методами реабилитации и НСЗУ за это не платит.

Фото: Минздрав