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Пациент с подозрением на инфаркт: в какие больницы доставляют, какие услуги предоставляют бесплатно

13 марта 2023, 18:40
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
скорая

Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда входит в Программу медицинских гарантий. Человек с подозрением на инфаркт получает всю необходимую экстренную диагностику бесплатно. И в случае подтверждения диагноза – полный спектр медицинской помощи тоже. За лечение инфаркта заплатит Национальная служба здоровья.

Заведения, заключившие договор с Национальной службой здоровья на медицинскую помощь при остром инфаркте миокарда, получают деньги за предоставленную пациентам помощь от НСЗУ по повышенному тарифу за каждого пролеченного пациента или пациентку:

25 261 грн – за оказание медицинской помощи при остром инфаркте миокарда без проведения стентирования;

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43 573 грн – с проведением стентирования. Следует заметить, что стенты Программа медицинских гарантий не покрывает. Их учреждения здравоохранения получают путем централизованных закупок Минздрава.

Что бесплатно для пациента в пределах пакета:

  • Первоначальный осмотр врачом, оценка общего состояния и жизненно важных функций.
  • Экстренная диагностика.
  • Круглосуточные инструментальные исследования (КТ, МРТ, ЭКГ, ЭХО-КГ, ангиография, рентгенологическое исследование).
  • Непрерывный мониторинг состояния пациента.
  • Круглосуточное проведение лабораторных исследований: необходимые анализы крови, определение группы крови и резус фактора, другие лабораторные исследования в соответствии с медицинскими потребностями пациентов.
  • Обезболивание на всех этапах диагностики и лечения.
  • Проведение экстренных катетеризации коронарных артерий сердца и восстановление максимально возможного кровотока, как минимум по одной инфаркт-зависимой артерии.
  • Медицинская реабилитация в остром периоде.
  • Бесплатные лекарства и лекарства из Национального перечня лекарств.
  • Питание.

Полный перечень бесплатных услуг и требования к учреждениям, оказывающим помощь по пакету Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда можно просмотреть по ссылке: https://cutt.ly/18Zho1e (пункт 7).

В каких случаях медицинская помощь бесплатна:

  • при доставлении бригадой экстренной медицинской помощи;
  • при переводе из другого учреждения или подразделения;
  • самообращение пациентов в неотложном состоянии.

Человека с подозрением на острый инфаркт миокарда бригада экстренной медицинской помощи должна доставить по маршруту пациента непосредственно в то медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на предоставление услуг по лечению острого инфаркта.

Именно в таком медучреждении могут экстренно провести необходимые лабораторные и инструментальные обследования. В том числе ангиографическое исследование коронарных сосудов. НСЗУ заключает договоры на лечение инфаркта только с медицинскими учреждениями, которые имеют ангиограф.

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Найти больницы, заключившие договор с НСЗУ на 2022 год по направлению Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда можно на дашборде https://cutt.ly/A8ZhWkY страница 3. В поле Направление группа услуг требуется выбрать соответствующее направление – заведения отображаются на карте.

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