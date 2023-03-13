Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда входит в Программу медицинских гарантий. Человек с подозрением на инфаркт получает всю необходимую экстренную диагностику бесплатно. И в случае подтверждения диагноза – полный спектр медицинской помощи тоже. За лечение инфаркта заплатит Национальная служба здоровья.

Заведения, заключившие договор с Национальной службой здоровья на медицинскую помощь при остром инфаркте миокарда, получают деньги за предоставленную пациентам помощь от НСЗУ по повышенному тарифу за каждого пролеченного пациента или пациентку:

25 261 грн – за оказание медицинской помощи при остром инфаркте миокарда без проведения стентирования;

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43 573 грн – с проведением стентирования. Следует заметить, что стенты Программа медицинских гарантий не покрывает. Их учреждения здравоохранения получают путем централизованных закупок Минздрава.

Что бесплатно для пациента в пределах пакета:

Первоначальный осмотр врачом, оценка общего состояния и жизненно важных функций.

Экстренная диагностика.

Круглосуточные инструментальные исследования (КТ, МРТ, ЭКГ, ЭХО-КГ, ангиография, рентгенологическое исследование).

Непрерывный мониторинг состояния пациента.

Круглосуточное проведение лабораторных исследований: необходимые анализы крови, определение группы крови и резус фактора, другие лабораторные исследования в соответствии с медицинскими потребностями пациентов.

Обезболивание на всех этапах диагностики и лечения.

Проведение экстренных катетеризации коронарных артерий сердца и восстановление максимально возможного кровотока, как минимум по одной инфаркт-зависимой артерии.

Медицинская реабилитация в остром периоде.

Бесплатные лекарства и лекарства из Национального перечня лекарств.

Питание.

Полный перечень бесплатных услуг и требования к учреждениям, оказывающим помощь по пакету Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда можно просмотреть по ссылке: https://cutt.ly/18Zho1e (пункт 7).

В каких случаях медицинская помощь бесплатна:

при доставлении бригадой экстренной медицинской помощи;

при переводе из другого учреждения или подразделения;

самообращение пациентов в неотложном состоянии.

Человека с подозрением на острый инфаркт миокарда бригада экстренной медицинской помощи должна доставить по маршруту пациента непосредственно в то медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на предоставление услуг по лечению острого инфаркта.

Именно в таком медучреждении могут экстренно провести необходимые лабораторные и инструментальные обследования. В том числе ангиографическое исследование коронарных сосудов. НСЗУ заключает договоры на лечение инфаркта только с медицинскими учреждениями, которые имеют ангиограф.

Найти больницы, заключившие договор с НСЗУ на 2022 год по направлению Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда можно на дашборде https://cutt.ly/A8ZhWkY страница 3. В поле Направление группа услуг требуется выбрать соответствующее направление – заведения отображаются на карте.