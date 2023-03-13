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Пацієнт з підозрою на інфаркт: у які лікарні доставляють, які послуги надають безоплатно

13 Березня 2023, 18:40
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
скорая

Медична допомога при гострому інфаркті міокарда входить до Програми медичних гарантій. Людина з підозрою на інфаркт отримує усю необхідну екстрену діагностику безоплатно. І в разі підтвердження діагнозу – повний спектр медичної допомоги також. За лікування інфаркту заплатить Національна служба здоров’я.

Заклади, які уклали договір з Національною службою здоров’я на медичну допомогу при гострому інфаркті міокарда, отримують гроші за надану пацієнтам допомогу від НСЗУ за підвищеним тарифом за кожного пролікованого пацієнта чи пацієнтку:

25 261 грн – за надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда без проведення стентування;

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43 573 грн – із проведенням стентування. Варто зауважити, що стенти Програма медичних гарантій не покриває. Їх заклади охорони здоров’я отримують шляхом централізованих закупівель МОЗ.

Що є безоплатним для пацієнта в межах пакету:

  • Первинний огляд лікарем, оцінка загального стану та життєво важливих функцій.
  • Екстрена діагностика.
  • Цілодобові інструментальні дослідження (КТ, МРТ, ЕКГ, ЕХО-КГ, ангіографія, рентгенологічне дослідження).
  • Безперервний моніторинг стану пацієнта.
  • Цілодобове проведення лабораторних досліджень: необхідні аналізи крові, визначення групи крові і резус фактору, інші лабораторні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнтів.
  • Знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.
  • Проведення екстрених катетеризацій коронарних артерій серця та відновлення максимально можливого кровотоку, як мінімум за одною інфаркт-залежною артерією.
  • Медична реабілітація в гострому періоді.
  • Безоплатні ліки та лікарські засоби з Національного переліку ліків.
  • Харчування.

Повний перелік безоплатних послуг та вимоги до закладів, які надають допомогу по пакету Медична допомога при гострому інфаркті міокарду можна переглянути за посиланням: https://cutt.ly/18Zho1e (пункт 7).

У яких випадках медична допомога безоплатна:

  •  при доставленні бригадою екстреної медичної допомоги;
  •  при переведенні з іншого закладу чи підрозділу;
  •  самозвернення пацієнтів у невідкладному стані.

Людину з підозрою на гострий інфаркт міокарда бригада екстреної медичної допомоги повинна доставити згідно з маршрутом пацієнта безпосередньо в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування гострого інфаркту.

Саме у такому медзакладі спроможні екстрено провести потрібні лабораторні та інструментальні обстеження. В тому числі – ангіографічне дослідження коронарних судин. НСЗУ укладає договори на лікування інфаркту лише з тими медичними закладами, які мають ангіограф.

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Знайти лікарні, які уклали договір з НСЗУ на 2022 рік за напрямом Медична допомога при гострому інфаркті міокарда можна на дашборді https://cutt.ly/A8ZhWkY, сторінка 3. У полі Напрям, група послуг потрібно обрати відповідний напрям – заклади відобразяться на мапі.

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