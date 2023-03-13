Медична допомога при гострому інфаркті міокарда входить до Програми медичних гарантій. Людина з підозрою на інфаркт отримує усю необхідну екстрену діагностику безоплатно. І в разі підтвердження діагнозу – повний спектр медичної допомоги також. За лікування інфаркту заплатить Національна служба здоров’я.
Заклади, які уклали договір з Національною службою здоров’я на медичну допомогу при гострому інфаркті міокарда, отримують гроші за надану пацієнтам допомогу від НСЗУ за підвищеним тарифом за кожного пролікованого пацієнта чи пацієнтку:
25 261 грн – за надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда без проведення стентування;
43 573 грн – із проведенням стентування. Варто зауважити, що стенти Програма медичних гарантій не покриває. Їх заклади охорони здоров’я отримують шляхом централізованих закупівель МОЗ.
Що є безоплатним для пацієнта в межах пакету:
- Первинний огляд лікарем, оцінка загального стану та життєво важливих функцій.
- Екстрена діагностика.
- Цілодобові інструментальні дослідження (КТ, МРТ, ЕКГ, ЕХО-КГ, ангіографія, рентгенологічне дослідження).
- Безперервний моніторинг стану пацієнта.
- Цілодобове проведення лабораторних досліджень: необхідні аналізи крові, визначення групи крові і резус фактору, інші лабораторні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнтів.
- Знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.
- Проведення екстрених катетеризацій коронарних артерій серця та відновлення максимально можливого кровотоку, як мінімум за одною інфаркт-залежною артерією.
- Медична реабілітація в гострому періоді.
- Безоплатні ліки та лікарські засоби з Національного переліку ліків.
- Харчування.
Повний перелік безоплатних послуг та вимоги до закладів, які надають допомогу по пакету Медична допомога при гострому інфаркті міокарду можна переглянути за посиланням: https://cutt.ly/18Zho1e (пункт 7).
У яких випадках медична допомога безоплатна:
- при доставленні бригадою екстреної медичної допомоги;
- при переведенні з іншого закладу чи підрозділу;
- самозвернення пацієнтів у невідкладному стані.
Людину з підозрою на гострий інфаркт міокарда бригада екстреної медичної допомоги повинна доставити згідно з маршрутом пацієнта безпосередньо в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування гострого інфаркту.
Саме у такому медзакладі спроможні екстрено провести потрібні лабораторні та інструментальні обстеження. В тому числі – ангіографічне дослідження коронарних судин. НСЗУ укладає договори на лікування інфаркту лише з тими медичними закладами, які мають ангіограф.
Знайти лікарні, які уклали договір з НСЗУ на 2022 рік за напрямом Медична допомога при гострому інфаркті міокарда можна на дашборді https://cutt.ly/A8ZhWkY, сторінка 3. У полі Напрям, група послуг потрібно обрати відповідний напрям – заклади відобразяться на мапі.