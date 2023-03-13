Медична допомога при гострому інфаркті міокарда входить до Програми медичних гарантій. Людина з підозрою на інфаркт отримує усю необхідну екстрену діагностику безоплатно. І в разі підтвердження діагнозу – повний спектр медичної допомоги також. За лікування інфаркту заплатить Національна служба здоров’я.

Заклади, які уклали договір з Національною службою здоров’я на медичну допомогу при гострому інфаркті міокарда, отримують гроші за надану пацієнтам допомогу від НСЗУ за підвищеним тарифом за кожного пролікованого пацієнта чи пацієнтку:

25 261 грн – за надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда без проведення стентування;

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43 573 грн – із проведенням стентування. Варто зауважити, що стенти Програма медичних гарантій не покриває. Їх заклади охорони здоров’я отримують шляхом централізованих закупівель МОЗ.

Що є безоплатним для пацієнта в межах пакету:

Первинний огляд лікарем, оцінка загального стану та життєво важливих функцій.

Екстрена діагностика.

Цілодобові інструментальні дослідження (КТ, МРТ, ЕКГ, ЕХО-КГ, ангіографія, рентгенологічне дослідження).

Безперервний моніторинг стану пацієнта.

Цілодобове проведення лабораторних досліджень: необхідні аналізи крові, визначення групи крові і резус фактору, інші лабораторні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнтів.

Знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.

Проведення екстрених катетеризацій коронарних артерій серця та відновлення максимально можливого кровотоку, як мінімум за одною інфаркт-залежною артерією.

Медична реабілітація в гострому періоді.

Безоплатні ліки та лікарські засоби з Національного переліку ліків.

Харчування.

Повний перелік безоплатних послуг та вимоги до закладів, які надають допомогу по пакету Медична допомога при гострому інфаркті міокарду можна переглянути за посиланням: https://cutt.ly/18Zho1e (пункт 7).

У яких випадках медична допомога безоплатна:

при доставленні бригадою екстреної медичної допомоги;

при переведенні з іншого закладу чи підрозділу;

самозвернення пацієнтів у невідкладному стані.

Людину з підозрою на гострий інфаркт міокарда бригада екстреної медичної допомоги повинна доставити згідно з маршрутом пацієнта безпосередньо в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування гострого інфаркту.

Саме у такому медзакладі спроможні екстрено провести потрібні лабораторні та інструментальні обстеження. В тому числі – ангіографічне дослідження коронарних судин. НСЗУ укладає договори на лікування інфаркту лише з тими медичними закладами, які мають ангіограф.

Знайти лікарні, які уклали договір з НСЗУ на 2022 рік за напрямом Медична допомога при гострому інфаркті міокарда можна на дашборді https://cutt.ly/A8ZhWkY, сторінка 3. У полі Напрям, група послуг потрібно обрати відповідний напрям – заклади відобразяться на мапі.