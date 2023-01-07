Зміни у системі охорони здоров’я передбачають створення єдиного медичного простору для пацієнта, коли кожен може обрати будь-яку лікарню країни для свого лікування.

Нині українці незалежно від місця реєстрації можуть отримати медичну допомогу за однаковими правилами в будь-якому медзакладі країни, який має договір з НСЗУ.

Створення єдиного медичного простору триває. Цьогоріч Національний інститут раку долучається до надання послуг за Програмою медичних гарантій.

Зараз дивляться

Інститут раку подав пропозиції про укладення договору на 16 пакетів. За цими пакетами пацієнти зможуть безоплатно отримувати такі медичні послуги:

Пакети з раннього виявлення онкозахворювань (мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія, бронхоскопія).

Хіміотерапевтичне лікування.

Радіологічне лікування.

Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.

Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям.

Діагностика, лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями.

Хірургічні операції в стаціонарних умовах.

Хірургічні операції в умовах стаціонару одного дня.

Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах.

Стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій.

Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів.

Національний інститут раку вже почав приймати первинних пацієнтів за електронним направленням від сімейних лікарів або лікарів-онкологів регіональних онкоцентрів.

Щоб отримати медичну допомогу в Національному інституті раку, пацієнти можуть записатися через кол-центр інституту за номером 044 293 21 50. Або звернутися відразу в реєстратуру поліклініки з електронним направленням.

Джерело: НСЗУ