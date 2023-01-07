Изменения в системе здравоохранения предполагают создание единого медицинского пространства для пациента, когда каждый может выбрать любую больницу страны для своего лечения.

Сейчас украинцы независимо от места регистрации могут получить медицинскую помощь по одинаковым правилам в любом медучреждении страны, имеющим договор с НСЗУ.

Создание единого медицинского пространства продолжается. В этом году Национальный институт рака приобщается к предоставлению услуг по Программе медицинских гарантий.

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Институт рака подал предложения о заключении договора на 16 пакетов. По этим пакетам пациенты смогут бесплатно получать следующие медицинские услуги:

Пакеты по раннему выявлению онкозаболеваний (маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия, бронхоскопия).

Химиотерапевтическое лечение.

Радиологическое лечение.

Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям.

Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям.

Диагностика, лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями.

Хирургические операции в стационарных условиях.

Хирургические операции в условиях стационара в один день.

Медицинская помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях.

Стационарная помощь без проведения хирургических операций.

Обеспечение кадрового потенциала системы здравоохранения путем организации медицинской помощи с привлечением врачей-интернов.

Национальный институт рака уже начал принимать первичных пациентов по электронному направлению от семейных врачей или врачей-онкологов региональных онкоцентров.

Чтобы получить медицинскую помощь в Национальном институте рака, пациенты могут записаться через колл-центр института по номеру 044 293 21 50, или обратиться сразу в регистратуру поликлиники с электронным направлением.

Источник: НСЗУ