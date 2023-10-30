Эксперты Министерства здравоохранения Украины объяснили, когда следует показать ребенка офтальмологу: когда уже очевидны проблемы со зрением или до их проявления.

— О том, что у ребенка есть проблемы со зрением, родители часто узнают, когда он, к примеру, плохо видит номер автобуса или что написано в школе на доске, — отмечают специалисты.

По их словам, это означает, что лечение родители начнут позже, чем следует. В то время как здоровье глаз и остроту зрения следует проверять у офтальмолога раньше появления первых проблем и регулярно.

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Эксперты говорят, что впервые проверить здоровье глаз следует в 4-5 лет и затем проходить ежегодный осмотр, пока ребенок растет.

Именно в детстве или в подростковом возрасте проявляется наследственная близорукость или так называемый “ленивый глаз” (амблиопия, когда один глаз видит хуже другого), когда зрительная кора полушарий мозга развивается с разной скоростью, или ретинобластома (злокачественная опухоль глаза).

— Эти патологии важно выявить как можно скорее, чтобы начать лечение. Проблемы с глазами могут быть значительно шире потери остроты зрения, и увидеть их могут только специализированные врачи-офтальмологи, — отмечают в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что направление на проверку здоровья глаз дает семейный врач или педиатр – по таким направлениям в медучреждениях, которые сотрудничают с НСЗУ, можно получить бесплатную консультацию детского офтальмолога.