Стрессы, плохой сон, неправильное питание и гаджеты. Это далеко не весь перечень факторов, которые изнашивают и тело, и глаза. Поэтому вполне возможно, что со временем вы можете заметить внезапную и быструю потерю зрения. А это уже опасный симптом, при котором не стоит медлить, а следует немедленно идти к врачу.

Факты ICTV расспросили офтальмолога Дмитрия Павленко, что делать, если быстро падает зрение, и как его восстановить.

Причины ухудшения зрения

Причин нарушения зрения может быть много, говорят врачи. Все зависит от возраста, стиля жизни и слежения за собственным здоровьем. Чаще всего среди молодежи врачи отмечают болезнь сухого глаза. В таком случае у человека будет периодически то ухудшение, то улучшение.

— Могут быть такие состояния, как дальнозоркость, близорукость, астигматизм — это так называемые нарушения рефракций. То есть человеку нужно докорректировать зрение очками или контактными линзами, — рассказывает офтальмолог.

В последнее время мы много пользуемся гаджетами, кондиционерами, а зимой обогревателями, соответственно, мы моргаем реже, передняя часть глаза пересыхает. Поэтому происходят изменения, которые характерны для сухого глаза.

— В таком случае у человека кроме того, что будет расфукусировка периодическая, может быть покраснение и боль в глазах. В большинстве случаев надо просто увлажнять переднюю часть глаза каплями. И этого будет достаточно, — говорит врач.

Чаще всего мгновенное снижение зрения может свидетельствовать об отслоении сетчатки. Стоит обращать внимание на такие симптомы, как появление большого количества мушек в глазах, ощущение пелены, которая нависает сверху, сбоку или снизу.

К сожалению, это опасное заболевание лечится только хирургическим путем. Чем быстрее прооперировать глаз лазером, тем лучше будет прогноз по выздоровлению.

— Когда зрение падает постепенно, то это не критично, но если это возникло внезапно, то следует идти немедленно к врачу. Иногда даже сразу стоит вызвать скорую. Потому что у человека может быть инсульт. Также сразу надо идти к врачу, если начинает внезапно косить один глаз, или появляется какое-то пятно перед глазом, — советует Дмитрий Павленко.

Среди причин потери зрения может быть глаукома — это повышение давления в глазу за счет того, что баланс поступления жидкости и утечки нарушается. Нарушать зрение может и катаракта.

— Эти изменения обычно связаны с возрастом. Но может быть вследствие травмы или сахарного диабета, приема гормональных препаратов. Идет помутнение в линзе внутри глаза. Линза называется хрусталик, а помутнение хрусталика — это катаракта, — говорит врач.

При катаракте человек теряет сначала четкость, цветовосприятие в сумерках. Смотрит будто через целлофан. При таких условиях тоже следует идти к врачу.

Что делать, чтобы лучше видеть

Прежде всего — стоит регулярно посещать офтальмолога. Для молодежи — раз в три года, для людей старшего возраста — раз в два. И это при условии, что вас ничего не беспокоит.

— Проверять зрение важно у офтальмолога. Не в магазинах оптики, а у врача. В Украине рекомендуют после 40 лет ежегодно проходить обследование, потому что может развиться глаукома или другие болезни глаз, связанные с возрастными изменениями, — советует офтальмолог.

В Британии, например, каждые два года рекомендуют проходить обследование, даже когда нет жалоб.

А еще стоит следить за артериальным давлением и стараться не сидеть долго за компьютером. Желательно делать несколько раз в день перерывы.

— Гаджеты для взрослых людей не являются вредными, то есть телефон, компьютер и другие экраны сейчас достаточно высокотехнологичны. Они не влияют на глаз. Однако может развиваться пересыхание глаз и может быть усталость от этого, — говорит Дмитрий Павленко.

Что касается детей, то, по словам врача, не все так однозначно. Большинство международных организаций все же рекомендуют ограничивать детям экранное время. Желательно знать, что есть такое понятие, как переутомление глаз. Его можно избежать.

Для этого надо каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд. В течение этого времени можно похлопать глазами, посмотреть вдаль хотя бы на 6 метров.

А еще в вашем рационе питания должны быть такие продукты, как капуста, рыба, миндаль, авокадо, перец, морковь, черника и шпинат.

— Обычно нет данных, что человек, который будет потреблять килограммами морковь или чернику, улучшит зрение. Есть специальные добавки химические, витамины, которые показаны только при определенных заболеваниях. Смысла принимать БАДы каждому человеку — нет, — говорит офтальмолог.

Если в организме, к примеру, возникает дефицит лютеина, это приводит к возрастным изменениям сетчатки. Прогрессирование этого заболевания является одной из причин ухудшения зрения. И в таком случае к питанию непременно надо добавлять курсы витаминов, которые назначает врач-офтальмолог после проведенного обследования.

Старайтесь меньше есть жареного, копченого, а вот овощей и фруктов употребляйте много. Меньше стрессуйте и занимайтесь спортом.