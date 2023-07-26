Стреси, поганий сон, неправильне харчування та гаджети. Це далеко не весь перелік чинників, які зношують і тіло, й очі. Відтак, цілком можливо, що з часом ви можете помітити раптову і швидку втрату зору. А це вже небезпечний симптом, за якого не варто зволікати, а слід негайно йти до лікаря.

Факти ICTV розпитали офтальмолога Дмитра Павленка, що робити, якщо швидко падає зір, та як його відновити.

Причини погіршення зору

Причин порушення зору може бути багато, кажуть лікарі. Все залежить від віку, стилю життя та слідкування за власним здоров’ям. Найчастіше серед молоді лікарі відмічають хворобу сухого ока. У такому випадку в людини буде періодично то погіршення, то покращення.

– Можуть бути такі стани, як далекозорість, короткозорість, астигматизм – це так звані порушення рефракцій. Тобто людині потрібно докорегувати зір окулярами або контактними лінзами, – розповідає офтальмолог.

Останнім часом ми багато користуємося гаджетами, кондиціонерами, а взимку обігрівачами, відповідно, ми кліпаємо рідше, передня частина ока пересихає. Тому відбуваються зміни, які характерні для сухого ока.

– В такому випадку в людини окрім того, що буде розфукусування періодичне, то може бути почервоніння і біль в очах. У більшості випадків треба просто зволожувати передню частину ока краплями. І цього буде достатньо, – каже лікар.

Найчастіше миттєве зниження зору може свідчити про відшарування сітківки. Варто звертати уваги на такі симптоми, як поява великої кількості мушок в очах, відчуття пелени, яка нависає зверху, збоку або знизу.

На жаль, це небезпечне захворювання лікується тільки хірургічним шляхом. Чим швидше прооперувати око лазером, тим кращим буде прогноз щодо одужання.

– Коли зір падає поступово, то це не критично, але якщо це виникло раптово, то слід йти негайно до лікаря. Іноді навіть одразу варто викликати швидку. Бо в людини може бути інсульт. Також одразу треба йти до лікаря, якщо починає раптово косити одне око, або з’являється якась пляма перед оком, – радить Дмитро Павленко.

Серед причин втрати зору може бути глаукома – це підвищення тиску в оці за рахунок того, що баланс надходження рідини і витік порушується. Порушувати зір може і катаракта.

– Це зміни, зазвичай пов’язані з віком. Але може бути внаслідок травми чи цукрового діабету, прийому гормональних препаратів. Йде помутніння у лінзі всередині ока. Лінза називається кришталик, а помутніння кришталика – це катаракта, – каже лікар.

При катаракті людина втрачає спочатку чіткість, кольоросприйняття в сутінках. Дивиться ніби через целофан. За таких умов теж слід йти до лікаря.

Що робити, щоб краще бачити

Найперше – варто регулярно відвідувати офтальмолога. Для молоді – раз на три роки, для людей старшого віку – раз на два. І це за умов, що вас нічого не турбує.

– Перевіряти зір важливо в офтальмолога. Не у магазинах оптики, а у лікаря. В Україні рекомендують після 40 років щороку проходити обстеження, бо може розвинутися глаукома або інші хвороби очей, пов’язані з віковими змінами, – радить офтальмолог.

У Британії, наприклад, кожні два роки рекомендують проходити обстеження, навіть коли немає скарг.

А ще варто слідкувати за артеріальним тиском та намагатися не сидіти довго за комп’ютером. Бажано робити кілька разів на день перерви.

– Гаджети для дорослих людей не є шкідливими, тобто телефон, комп’ютер і інші екрани зараз досить високотехнологічні. Вони не впливають на око. Однак може розвиватися пересихання очей і може бути втома від цього, – каже Дмитро Павленко.

Що стосується дітей, то, за словами лікаря, не все так однозначно. Більшість міжнародних організацій все-таки рекомендують обмежувати дітям екранний час. Бажано знати, що є таке поняття, як перевтома очей. Її можна уникнути.

Для цього треба кожні 20 хвилин робити перерву на 20 секунд. Впродовж цього часу можна покліпати, подивитися вдалину хоча б на 6 метрів.

А ще у вашому раціоні харчування повинні бути такі продукти, як капуста, риба, мигдаль, авокадо, перець, морква, чорниця та шпинат.

– Зазвичай немає даних, що людина, яка буде споживати кілограмами моркву або чорниці, покращить зір. Є спеціальні добавки хімічні, вітаміни, які показані лише при певних захворюваннях. Сенсу приймати БАДи кожній людині – немає, – каже офтальмолог.

Якщо в організмі, до прикладу, виникає дефіцит лютеїну, це призводить до вікових змін сітківки. Прогресування цього захворювання є однією з причин погіршення зору. І в такому разі до харчування неодмінно треба додавати курси вітамінів, які призначає лікар-офтальмолог після проведеного обстеження.

Намагайтеся менше їсти смаженого, копченого, а ось овочів та фруктів вживайте багато. Менше стресуйте та займайтеся спортом.