Ученые Института глаз Баскома Палмера при Университете Майами при помощи экспериментальных глазных капель генной терапии вернули зрение 14-летнему подростку, который официально был признан слепым.

По мнению исследователей, подобные методы лечения могут помочь миллионам.

Директор лаборатории инноваций роговицы Института Альфонсо Сабатер показал две фотографии глаз Антонио Венто Карвахаля.

На одном снимке — мутные шрамы, покрывающие оба глазных яблока. На другом, сделанном спустя несколько месяцев после генной терапии с помощью глазных капель, рубцов нет ни на одном глазу.

Антонио официально был признан слепым большую часть своих 14 лет. Подросток родился с дистрофическим буллезным эпидермолизом, редким генетическим заболеванием, которое вызывает волдыри по всему телу и на глазах.

Но состояние кожи улучшилось, когда он присоединился к клиническим испытаниям первой в мире местной генной терапии. Это натолкнуло Сабатера на мысль: что если метод адаптировать для глаз Антонио?

Это понимание не только помогло Антонио, но и открыло двери для аналогичных методов лечения, которые потенциально могли бы вылечить миллионы людей с другими глазными заболеваниями, в том числе распространенными.

Известно, что семья приехала в США с Кубы в 2012 году по специальной визе, позволяющей Антонио лечиться от болезни, от которой страдают около 3 тыс. человек по всему миру. Ему сделали операцию по удалению рубцовой ткани из глаз, но она снова наросла. Зрение Антонио продолжало ухудшаться.

Сообщается, что глазные капли ученые два года тестировали на мышах, пока команда не получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.