Специалисты больницы Святого Пантелеймона Первого медицинского объединения Львова удалили 55-летнему пациенту опухоль, с которой он жил почти десять лет и из-за которой ослеп.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

— 55-летний Андрей Марек из Дрогобычского района Львовщины надеялся, что образование исчезнет само собой. К врачам пришел только, когда почти ослеп, — говорится в сообщении.

Сейчас смотрят

По словам медиков, девять лет назад врачи поставили диагноз: аденома гипофиза – доброкачественная опухоль основной железы внутренней секреции, вырабатывающая гормоны, которые регулируют деятельность других желез организма.

Тогда мужчина отказался от оперативного вмешательства и решил лечиться медикаментозно. Принимал гормонотерапию и верил, что однажды образование перестанет расти или вовсе исчезнет и не повлияет на его жизнь.

Но несколько месяцев назад состояние резко ухудшилось. Всего за месяц Андрей практически полностью потерял зрение, его память существенно ухудшилась, было постоянное ощущение тошноты. Становилось только хуже. Поэтому он обратился к специалистам больницы Святого Пантелеймона.

По результатом МРТ нейрохирурги обнаружили большую опухоль размером 5 см, которая пережимала нервы, в том числе, зрительного перекрестка. Поэтому врачи решили провести эндоскопическое транссфеноидальное удаление опухоли — через нос с помощью эндоскопа.

По словам медиков, сложность операции заключалась в анатомических особенностях расположения железы: с обеих сторон от опухоли размещены внутренние сонные артерии, а сверху к ней плотно прилегают зрительные нервы.

— Выбранный метод хирургического лечения дает высокий визуальный контроль и является менее травматичным для пациента по сравнению с открытой операцией, — пишут сотрудники клиники.

По их словам, операция длилась всего час. А уже через несколько часов мужчина почувствовал существенное улучшение самочувствия и начал видеть. Домой он уехал спустя три дня после вмешательства.

Источник: Первое медобъединение Львова