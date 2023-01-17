Фахівці лікарні Святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова видалили 55-річному пацієнту пухлину, з якою він жив майже десять років і через яку осліп.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

– 55-річний Андрій Марек з Дрогобицького району Львівщини сподівався, що утворення зникне саме по собі. До лікарів прийшов тільки, коли майже осліп, – йдеться в повідомленні.

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За словами медиків, дев’ять років тому лікарі поставили діагноз: аденома гіпофіза – доброякісна пухлина основної залози внутрішньої секреції, що виробляє гормони, які регулюють діяльність інших залоз організму.

Тоді чоловік відмовився від оперативного втручання і вирішив лікуватися медикаментозно. Приймав гормонотерапію і вірив, що одного разу пухлина перестане рости або зовсім зникне і не вплине на його життя.

Але кілька місяців тому стан різко погіршився. Лише за місяць Андрій практично повністю втратив зір, його пам’ять істотно погіршилася, було постійне відчуття нудоти. Ставало тільки гірше. Тому він звернувся до фахівців лікарні Святого Пантелеймона.

За результатами МРТ нейрохірурги виявили велику пухлину розміром 5 см, яка перетискала нерви, в тому числі, зорового перехрестя. Тому лікарі вирішили провести ендоскопічне транссфеноїдальне видалення пухлини – через ніс за допомогою ендоскопа.

За словами медиків, складність операції полягала в анатомічних особливостях розташування залози: по обидва боки від пухлини розміщені внутрішні сонні артерії, а зверху до неї щільно прилягають зорові нерви.

– Обраний метод хірургічного лікування дає високий візуальний контроль і менш травматичний для пацієнта в порівнянні з відкритою операцією, – пишуть співробітники клініки.

За їхніми словами, операція тривала лише годину. А вже через кілька годин чоловік відчув суттєве поліпшення самопочуття і почав бачити. Додому він поїхав через три дні після втручання.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова