Експерти Міністерства охорони здоров’я України пояснили, коли слід показати дитину офтальмологу: коли вже очевидні проблеми із зором або до їхнього прояву.

– Про те, що в дитини є проблеми із зором, батьки часто дізнаються, коли вона, приміром, погано бачить номер автобуса або що написано в школі на дошці, – зазначають фахівці.

За їхніми словами, це означає, що лікування батьки почнуть пізніше, ніж слід. Натомість здоров’я очей і гостроту зору слід перевіряти в офтальмолога раніше появи перших проблем і регулярно.

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Зараз дивляться

Експерти кажуть, що вперше перевірити здоров’я очей слід у 4-5 років і потім проходити щорічний огляд, поки дитина росте.

Саме в дитинстві або в підлітковому віці проявляється спадкова короткозорість або так зване “ледаче око” (амбліопія, коли одне око бачить гірше за інше), коли зорова кора півкуль мозку розвивається з різною швидкістю, або ретинобластома (злоякісна пухлина ока).

– Ці патології важливо виявити якомога швидше, щоб почати лікування. Проблеми з очима можуть бути значно ширшими за втрату гостроти зору, і побачити їх можуть лише спеціалізовані лікарі-офтальмологи, – зазначають у МОЗ.

У відомстві нагадали, що направлення на перевірку здоров’я очей дає сімейний лікар або педіатр – за такими направленнями в медустановах, що співпрацюють з НСЗУ, можна отримати безоплатну консультацію дитячого офтальмолога.