95% інформації про навколишній світ ми отримуємо завдяки здатності очей бачити. Тому перевіряти гостроту зору варто регулярно. Проте постійні стреси, повітряні тривоги, зайнятість не завжди дозволяють це зробити. До того ж під час війни не у всіх є змога відвідати офтальмолога.

Та виявляється, що зір можна перевірити вдома самостійно. Звісно, це не буде об’єктивне обстеження, яке б міг провести лікар. Однак зрозуміти, чи варто бити на сполох – можна. Факти ICTV розпитали лікаря-офтальмолога Олександру Яригу, як перевірити зір вдома.

Спосіб 1. Таблиці або екрани для перевірки зору

Найпоширенішою є таблиця Сивцева, яку можна побачити у кожному кабінеті офтальмолога. Таку таблицю використовують лікарі для перевірки зору.

– Таблиця повинна розташовуватися на відстані п’яти метрів від очей. Кожне око треба перевіряти окремо. Так, одним читаємо букви, а друге прикриваємо долонею. Водночас прикрите око не треба замружувати. На розпізнавання одного символу повинно йти 1-3 секунди, – розповідає Олександра Ярига.

Таблицю можна скачати у великому форматі в інтернеті.

Спосіб 2. Програми для перевірки зору

Нині є безліч усіляких програм для перевірки зору. Причому деякі з них можна знайти у додатках мобільних телефонів і планшетних пристроїв. Це можуть бути спеціальні тести з графічними малюнками. З їхньою допомогою можна визначити у себе наявність далекозорості, короткозорості та астигматизму.

Спосіб 3. Годинник

Виберіть годинник з годинниковою стрілкою на відстані 4-5 метрів. Закрийте спочатку ліве око і подивіться, як бачить праве, і навпаки.

Якщо людина помічає, що гірше бачить зблизька або коли читає – це зазвичай віковий процес, і треба звертатися до лікаря-офтальмолога, щоб підібрати окуляри.

– Сказати, що точно вдома можна перевірити зір – це щось фантастичне. Тим паче, що дуже часто поганий зір з’являється лише на одному оці, а інше око це “маскує”, тобто перекриває, оскільки очі – це бінокулярна система. Тобто мозок отримує зображення від лівого і від правого ока і з’єднує їх. Тому, звісно, повноцінна діагностика проводиться лише лікарем, – каже лікарка.

Ще однією проблемою, чому людина бачить літери не чітко, може бути астигматизм. За рахунок цієї оптики ока предмети можуть двоїтися, контури бути не чіткими, очі — швидко втомлюватися, а голова — боліти.

– Дуже часто буває, що у людей зовсім ніяких скарг немає, а під час огляду з’ясовується, що у пацієнта дуже значні цифри астигматизму. І людині треба використовувати окуляри, щоб бачити комфортно та повноцінно. Однак це можна виявити лише під час повної діагностики за допомогою обладнання, – розповідає Олександра Ярига.

Симптоми, на які варто звертати увагу

Якщо ви помітили спалахи, мерехтіння в очах, пляму, яка не зникає, або ж велику кількість “мушок” чи пелену, варто терміново звернутись на огляд лікаря.

– Це погані симптоми, які можуть свідчити про можливі проблеми з сітківкою та скловидним тілом. Це такий гель, який всередині ока. За таких умов має бути лише повноцінний огляд лікаря. Якщо такі ознаки є тимчасовими (кілька хвилин) – варто поспостерігати. Але якщо повторюються кілька днів – необхідний огляд офтальмолога, – каже лікарка.

Зараз ми всі живемо у стресі, іноді досить різко встати, щоб запаморочилась голова та стало погано видно, але це не привід для термінового огляду. В цьому випадку можна виміряти артеріальний тиск та звернутись до терапевта або сімейного лікаря.

Як часто варто відвідувати офтальмолога

Дитячі огляди з 5 років варто проводити 1 раз на пів року або раз на рік (залежно від рекомендацій лікаря).

З 18-40 років – 1 раз на рік.

Пацієнтам старше 50 років – 2 рази на рік.

Загалом все індивідуально та залежить від рекомендацій вашого лікаря.

Варто також враховувати, що жодні тести чи так звана домашня діагностика не замінять професійний огляд. Тож варто не нехтувати відвідуванням спеціаліста.