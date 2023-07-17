Що робити, коли продуло око: покрокова інструкція

Доволі часто біль в оці та запальні процеси в ньому ми пов’язуємо з тим, що були на вітрі чи протягу, а отже маємо цілком виправданий діагноз – продуло око. Що робити, коли продуло око – читайте в матеріалі.
Що робити, коли продуло око: основні причини
За словами офтальмолога Дмитра Павленка, причин почервоніння може бути декілька, і в багатьох випадках є відносно нешкідливими.
Частими причинами почервоніння ока можуть бути:
- Кон‘юнктивіти. Це – запалення поверхневої оболонки ока, при якій видно червоні розширені судини білої частини ока. Часто буває з густими виділеннями білого, жовтого чи зеленого кольору (бактеріальними), від яких зранку склеюються повіки. Вірусний кон‘юнктивіт часто супроводжується загальними ознаками нездужання, температурою, нежитю, болем в горлі, кашлем. Виділення з очей водянисті. При алергічному кон‘юнктивіті виражений свербіж та водянисті виділення.
- Блефарити. Запалення повік з почервонінням, набряком, свербежем
- Епісклерит. Запалення, що виглядає дуже схоже на кон‘юнктивіт, але частіше займає лише частину білої частини ока.
- Субкон‘юнктивальні крововиливи. Виглядає як пляма крові на білій частині ока, адже кров зі судин потрапляє під зовнішню оболонку ока.
- Ячмінь. Це – запалення повіки з почервонінням та болем при дотику.
- Сухе око. Виглядає як пересихання передньої частини ока може відчуватися як печіння, дискомфорт, пісок чи стороннє тіло під повіками, періодична нечіткість зору.
- Увеїт. Запалення судинної оболонки ока, що супроводжується погіршанням зору, болем в оці, чутливістю до світла та появою плаваючих помутнінь.
- Закрито кутова глаукома. Це – серйозний стан, при якому рідина накопичується всередині ока і сильно підвищується тиск. Супроводжується нечітким зором, яскравими райдужними колами навколо джерела світла, болем в оці, головним болем та нудотою або блюванням. Цей стан потенційно може пошкодити зоровий нерв (який з‘єднує око з мозком), що призведе до незворотної втрати зору.
Що робити, коли продуло око: покрокова інструкція
За словами лікаря, у менш серйозних випадках, наприклад, при кон‘юнктивіті, незначній алергії чи сухості очей, ви можете спробувати:
- краплі штучної сльози для зволоження ока;
- холодні компреси з чистим рушником або серветкою змочені в холодній воді на повіки, щоб зменшити набряк та почервоніння;
- протиалергічні препарати, що приймаються внутрішньо.
Важливо пам‘ятати про гігієну: обов‘язково регулярно мийте руки та не торкайтеся здорового ока руками чи флаконом крапель, які закапуєте в червоне око. Інфекції при кон‘юнктивіті можуть передаватися від людини до людини, в тому числі через предмети побуту, дверні ручки.
При будь-яких почервоніннях очей не користуйтеся контактними лінзами та не наносьте макіяж.
У випадках, коли почервоніння триває понад два дні або коли є погіршення зору, біль в оці, набряк, світлочутливість — слід негайно звернутися до офтальмолога за кваліфікованою допомогою. Адже лікар зможе оцінити стан ока і точно встановити діагноз. Це допоможе якнайшвидше покращити здоров‘я ваших очей.