Доволі часто біль в оці та запальні процеси в ньому ми пов’язуємо з тим, що були на вітрі чи протягу, а отже маємо цілком виправданий діагноз – продуло око. Що робити, коли продуло око – читайте в матеріалі.

Що робити, коли продуло око: основні причини

За словами офтальмолога Дмитра Павленка, причин почервоніння може бути декілька, і в багатьох випадках є відносно нешкідливими.

Частими причинами почервоніння ока можуть бути:

Кон‘юнктивіти. Це – запалення поверхневої оболонки ока, при якій видно червоні розширені судини білої частини ока. Часто буває з густими виділеннями білого, жовтого чи зеленого кольору (бактеріальними), від яких зранку склеюються повіки. Вірусний кон‘юнктивіт часто супроводжується загальними ознаками нездужання, температурою, нежитю, болем в горлі, кашлем. Виділення з очей водянисті. При алергічному кон‘юнктивіті виражений свербіж та водянисті виділення. Блефарити. Запалення повік з почервонінням, набряком, свербежем Епісклерит. Запалення, що виглядає дуже схоже на кон‘юнктивіт, але частіше займає лише частину білої частини ока. Субкон‘юнктивальні крововиливи. Виглядає як пляма крові на білій частині ока, адже кров зі судин потрапляє під зовнішню оболонку ока. Ячмінь. Це – запалення повіки з почервонінням та болем при дотику. Сухе око. Виглядає як пересихання передньої частини ока може відчуватися як печіння, дискомфорт, пісок чи стороннє тіло під повіками, періодична нечіткість зору. Увеїт. Запалення судинної оболонки ока, що супроводжується погіршанням зору, болем в оці, чутливістю до світла та появою плаваючих помутнінь. Закрито кутова глаукома. Це – серйозний стан, при якому рідина накопичується всередині ока і сильно підвищується тиск. Супроводжується нечітким зором, яскравими райдужними колами навколо джерела світла, болем в оці, головним болем та нудотою або блюванням. Цей стан потенційно може пошкодити зоровий нерв (який з‘єднує око з мозком), що призведе до незворотної втрати зору.

Що робити, коли продуло око: покрокова інструкція

За словами лікаря, у менш серйозних випадках, наприклад, при кон‘юнктивіті, незначній алергії чи сухості очей, ви можете спробувати:

краплі штучної сльози для зволоження ока;

холодні компреси з чистим рушником або серветкою змочені в холодній воді на повіки, щоб зменшити набряк та почервоніння;

протиалергічні препарати, що приймаються внутрішньо.

Важливо пам‘ятати про гігієну: обов‘язково регулярно мийте руки та не торкайтеся здорового ока руками чи флаконом крапель, які закапуєте в червоне око. Інфекції при кон‘юнктивіті можуть передаватися від людини до людини, в тому числі через предмети побуту, дверні ручки.

При будь-яких почервоніннях очей не користуйтеся контактними лінзами та не наносьте макіяж.

У випадках, коли почервоніння триває понад два дні або коли є погіршення зору, біль в оці, набряк, світлочутливість — слід негайно звернутися до офтальмолога за кваліфікованою допомогою. Адже лікар зможе оцінити стан ока і точно встановити діагноз. Це допоможе якнайшвидше покращити здоров‘я ваших очей.