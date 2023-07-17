Что делать, когда глаз продуло: пошаговая инструкция

Довольно часто боль в глазу и воспалительные процессы в нем мы связываем с тем, что были на ветру или сквозняке, а значит, вполне оправданный диагноз – продуло глаз. Что делать, когда глаз продуло – читайте в материале.

Что делать, когда продуло глаз: основные причины

По словам офтальмолога Дмитрия Павленко, причин покраснения может быть несколько и во многих случаях они относительно безвредны.

Частыми причинами покраснения глаза могут быть:

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Конъюнктивиты. Это воспаление поверхностной оболочки глаза, при которой видны красные расширенные сосуды его белой части. Часто бывает с густыми выделениями белого, желтого или зеленого цвета (бактериальными), от которых с утра склеиваются веки. Вирусный конъюнктивит часто сопровождается общими признаками недомогания, температурой, насморком, болью в горле, кашлем. Выделения из глаз водянистые. При аллергическом конъюнктивите выражен зуд и водянистые выделения. Блефариты. Воспаление век с покраснением, отеком, зудом. Эписклерит. Воспаление выглядит очень похоже на конъюнктивит, но чаще занимает лишь белую часть глаза. Субконъюнктивальные кровоизлияния. Выглядит как пятно крови на белой части глаза, ведь кровь из сосудов попадает во внешнюю оболочку глаза. Ячмень. Это воспаление век с краснотой и болью при прикосновении. Сухой глаз. Выглядит как пересыхание передней части глаза. Может ощущаться как жжение, дискомфорт, песок или постороннее тело под веками, периодическая нечеткость зрения. Увеит. Воспаление сосудистой оболочки глаза, сопровождающееся ухудшением зрения, болью в глазу, чувствительностью к свету и появлением плавающих помутнений. Закрытая угловая глаукома. Это серьезное состояние, при котором жидкость накапливается внутри глаза и сильно повышается давление. Сопровождается нечетким зрением, яркими радужными кругами вокруг источника света, болью в глазу, головной болью и тошнотой или рвотой. Это состояние потенциально может повредить зрительный нерв (соединяющий глаз с мозгом), что приведет к необратимой потере зрения.

Что делать, когда глаз продуло: пошаговая инструкция

По словам врача, в менее серьезных случаях, например, при конъюнктивите, незначительной аллергии или сухости глаз, вы можете попробовать:

капли искусственной слезы для увлажнения глаза;

холодные компрессы с чистым полотенцем или салфеткой, смоченные в холодной воде, на веки, чтобы уменьшить отек и покраснение;

противоаллергические препараты, принимаемые внутрь.

Важно помнить о гигиене: обязательно регулярно мойте руки и не прикасайтесь к здоровому глазу руками или флаконом капель, которые закапываете в красный глаз. Инфекции при конъюнктивите могут передаваться от человека к человеку, в том числе через предметы обихода, дверные ручки.

При любых покраснениях глаз не пользуйтесь контактными линзами и не наносите макияж.

В случаях, когда покраснение длится более двух дней или есть ухудшение зрения, боль в глазу, отек, светочувствительность – следует немедленно обратиться к офтальмологу за квалифицированной помощью. Ведь врач сможет оценить состояние глаза и точно установить диагноз. Это поможет как можно быстрее улучшить здоровье ваших глаз.