Что делать, когда глаз продуло: пошаговая инструкция

Довольно часто боль в глазу и воспалительные процессы в нем мы связываем с тем, что были на ветру или сквозняке, а значит, вполне оправданный диагноз – продуло глаз. Что делать, когда глаз продуло – читайте в материале.
Что делать, когда продуло глаз: основные причины
По словам офтальмолога Дмитрия Павленко, причин покраснения может быть несколько и во многих случаях они относительно безвредны.
Частыми причинами покраснения глаза могут быть:
- Конъюнктивиты. Это воспаление поверхностной оболочки глаза, при которой видны красные расширенные сосуды его белой части. Часто бывает с густыми выделениями белого, желтого или зеленого цвета (бактериальными), от которых с утра склеиваются веки. Вирусный конъюнктивит часто сопровождается общими признаками недомогания, температурой, насморком, болью в горле, кашлем. Выделения из глаз водянистые. При аллергическом конъюнктивите выражен зуд и водянистые выделения.
- Блефариты. Воспаление век с покраснением, отеком, зудом.
- Эписклерит. Воспаление выглядит очень похоже на конъюнктивит, но чаще занимает лишь белую часть глаза.
- Субконъюнктивальные кровоизлияния. Выглядит как пятно крови на белой части глаза, ведь кровь из сосудов попадает во внешнюю оболочку глаза.
- Ячмень. Это воспаление век с краснотой и болью при прикосновении.
- Сухой глаз. Выглядит как пересыхание передней части глаза. Может ощущаться как жжение, дискомфорт, песок или постороннее тело под веками, периодическая нечеткость зрения.
- Увеит. Воспаление сосудистой оболочки глаза, сопровождающееся ухудшением зрения, болью в глазу, чувствительностью к свету и появлением плавающих помутнений.
- Закрытая угловая глаукома. Это серьезное состояние, при котором жидкость накапливается внутри глаза и сильно повышается давление. Сопровождается нечетким зрением, яркими радужными кругами вокруг источника света, болью в глазу, головной болью и тошнотой или рвотой. Это состояние потенциально может повредить зрительный нерв (соединяющий глаз с мозгом), что приведет к необратимой потере зрения.
Что делать, когда глаз продуло: пошаговая инструкция
По словам врача, в менее серьезных случаях, например, при конъюнктивите, незначительной аллергии или сухости глаз, вы можете попробовать:
- капли искусственной слезы для увлажнения глаза;
- холодные компрессы с чистым полотенцем или салфеткой, смоченные в холодной воде, на веки, чтобы уменьшить отек и покраснение;
- противоаллергические препараты, принимаемые внутрь.
Важно помнить о гигиене: обязательно регулярно мойте руки и не прикасайтесь к здоровому глазу руками или флаконом капель, которые закапываете в красный глаз. Инфекции при конъюнктивите могут передаваться от человека к человеку, в том числе через предметы обихода, дверные ручки.
При любых покраснениях глаз не пользуйтесь контактными линзами и не наносите макияж.
В случаях, когда покраснение длится более двух дней или есть ухудшение зрения, боль в глазу, отек, светочувствительность – следует немедленно обратиться к офтальмологу за квалифицированной помощью. Ведь врач сможет оценить состояние глаза и точно установить диагноз. Это поможет как можно быстрее улучшить здоровье ваших глаз.