У львівській лікарні Святого Миколая офтальмологи провели унікальну мікрохірургічну операцію 11-річній дівчинці.

Лікарі оперували праве око дитини, де була виявлена дуже рідкісна патологія – дермоїдна кіста з волосяними фолікулами. Це утворення є вродженим і характеризується розростанням тканин у вигляді закритого мішечка біля поверхні шкіри.

Маленька Алевтина народилася з кістою у правому оці. Утім, батьки дівчинки про це не знали. Бо утворення довгий час було непомітним та не завдало жодних клопотів. Рости кіста почала лише кілька років тому.

Спершу око раз по раз незвично чухалося. А згодом дівчинка помітила в ньому волосинки, що росли зсередини.

Дермоїдна кіста розмістилася за нижньою повікою, поширилась на очне яблуко та деформувала очну щілину. Крім того, волосини, що росли з кісти, ставали дедалі товщими. Аби вищипувати їх з ока, раз на кілька тижнів дівчинка відвідувала спеціалістів.

Зрештою батьки наважились на операцію. До цього спонукало ще й те, що утворення деформувало обличчя 11-річної дівчинки.

На момент операції кіста сягала 12х6 мм. Аби не залишити на оці дитини жодних дефектів, лікарі оперували за допомогою мікрохірургічних інструментів. Попри те, що кіста встигла прорости глибоко в повіку, втручання пройшло успішно.

Рана на оці швидко загоїлась. Алевтина зараз добре почувається і не боїться дивитися у дзеркало.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова